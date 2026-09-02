London (www.anleihencheck.de) - Japan ist eines der wenigen Industrieländer, in denen steigende Zinsen als positiv für Aktien, insbesondere im Finanzsektor, bewertet werden können, so die Experten von Janus Henderson Investors.Nach Jahrzehnten extrem niedriger Zinsen habe die Bank of Japan (BoJ) im März 2024 mit der Normalisierung ihrer Geldpolitik begonnen, die Negativzinsen beendet und die Steuerung der Zinsstrukturkurve aufgegeben. Seitdem seien die Renditen japanischer Staatsanleihen gestiegen, was ein günstigeres Gewinnumfeld für Banken und Versicherer geschaffen habe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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