New York (ots) -Viele Anleger konzentrieren sich über Jahre darauf, ihr Depot möglichst groß werden zu lassen. Aktien, ETFs oder Fonds steigen im Wert - doch im Alltag bringt das Vermögen oft keinen zusätzlichen finanziellen Spielraum. Der Fehler liegt dabei selten in der Auswahl der Aktien, sondern darin, das Depot nur wachsen zu lassen, statt es für regelmäßige Einnahmen arbeiten zu lassen. Denn solange keine regelmäßigen Erträge fließen, bleibt das Vermögen weitgehend gebunden. Gerade im Ruhestand oder bei dem Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit wird vielen bewusst, dass Vermögensaufbau und laufendes Einkommen zwei unterschiedliche Ziele sind."Ein großes Depot bedeutet nicht automatisch finanzielle Freiheit. Entscheidend ist, ob das Vermögen regelmäßig Einkommen generiert", sagt Anne Schwedt. Genau diesen Unterschied unterschätzen viele Anleger. Hier erfahren Sie, warum viele Anleger den Unterschied zwischen Vermögensaufbau und Vermögensnutzung unterschätzen, welche Strategien für einen regelmäßigen Cashflow infrage kommen und worauf bei der langfristigen Einkommensplanung zu achten ist.Ein großes Depot ist nur der erste SchrittViele Menschen lernen früh, regelmäßig zu sparen und Vermögen aufzubauen. Doch kaum jemand beschäftigt sich mit der Frage, wie dieses Vermögen später einmal Monat für Monat Geld einbringen soll. Dadurch konzentrieren sich viele Anleger ausschließlich auf den Depotwert, obwohl dieser allein noch keine finanziellen Spielräume schafft.Ein hohes Depot sieht zwar gut aus. Bezahlt es aber keine laufenden Ausgaben, bleibt es zunächst einmal nur eine Zahl im Depot. Spätestens im Ruhestand stellen viele fest: Ein großes Depot bezahlt noch keine Stromrechnung und auch keinen Wocheneinkauf. Dafür braucht es regelmäßige Einnahmen. Wer seine laufenden Ausgaben decken möchte, muss entweder Anteile veräußern oder auf andere Einkommensquellen zurückgreifen. Doch genau davor schrecken viele zurück. Sie möchten das Vermögen, das sie über Jahre aufgebaut haben, nicht aufbrauchen. Anne Schwedt nennt das die "Goldene-Gans-Logik": Die Gans - also das Kapital - soll nicht geschlachtet werden. Stattdessen sollte sie regelmäßig goldene Eier legen. Genau daran scheitern viele Anleger: Sie haben gelernt, Vermögen aufzubauen, aber nie, wie ihr Depot laufende Erträge erwirtschaften kann.Genau hier liegt der Unterschied zwischen Vermögensaufbau und finanzieller Unabhängigkeit. Ein großes Depot allein sorgt noch nicht für mehr finanziellen Spielraum. Entscheidend ist vielmehr, ob das vorhandene Kapital regelmäßige Erträge erwirtschaftet, die Monat für Monat zum Einkommen beitragen können.Wie das Depot anfangen kann zu arbeitenWer sein Vermögen stärker auf laufende Einnahmen ausrichten möchte, kann dafür unterschiedliche Strategien nutzen. Zu den bekanntesten gehören Dividendenaktien, die regelmäßige Ausschüttungen ermöglichen. Allerdings erfolgen diese meist nur quartalsweise und können von den Unternehmen jederzeit gekürzt oder ganz ausgesetzt werden. Auch Zinserträge aus Tagesgeld oder Anleihen können einen Beitrag leisten, wobei die Inflation die realen Erträge häufig schmälert. Immobilien wiederum bieten klassische Mieteinnahmen, erfordern jedoch in der Regel einen hohen Kapitaleinsatz und gehen mit Verwaltungsaufwand einher.Mehr aus bestehenden Aktien herausholenDaneben gibt es Ansätze, die in Deutschland bislang vergleichsweise wenig bekannt sind. Einen davon nennt Anne Schwedt das Vermieten von Aktien - ein Bild, das sie bewusst verwendet, weil es die Mechanik für Laien sofort greifbar macht: "Ein Immobilienbesitzer käme nie auf die Idee, seine Wohnung leer stehen zu lassen. Genau das machen aber die meisten Aktienbesitzer", erklärt die Wall-Street-Expertin. Statt ausschließlich auf steigende Kurse zu hoffen, können Anleger mit ihrem bestehenden Aktienportfolio zusätzliche Prämien erzielen.Fachlich handelt es sich dabei um sogenannte Covered Calls beziehungsweise gedeckte Optionen. Anleger räumen dabei gegen eine Prämie zeitlich begrenzte Rechte an ihren Aktien ein. Die Prämie fließt unabhängig vom Kursverlauf. Steigt die Aktie über den zuvor selbst festgelegten Preis, wird sie zu genau diesem Preis verkauft. Die Bedingungen stehen also von Anfang an fest. Gleichzeitig ersetzt diese Strategie keine sorgfältige Auseinandersetzung mit Chancen und Risiken.Wichtig ist dabei die Abgrenzung zu spekulativen Optionsgeschäften. Während viele Anleger Optionen vor allem mit kurzfristigen Wetten an der Börse verbinden, geht es bei gedeckten Optionen um eine Strategie, die auf bereits vorhandenen Aktien basiert und zusätzliche Einnahmen ermöglichen kann. "Viele denken bei Optionen sofort ans Zocken. Tatsächlich steht man hier aber auf der Verkäuferseite und erhält die Prämie. Ich nenne das gern: Casinobetreiber statt Spieler", erklärt Anne Schwedt.Einkommensplanung braucht realistische AnnahmenWer langfristig von seinem Vermögen leben möchte, sollte die Planung nicht mit einer Zielsumme beginnen, sondern mit dem tatsächlichen monatlichen Finanzbedarf. Erst wenn feststeht, welche regelmäßigen Einnahmen benötigt werden, lässt sich berechnen, welches Kapital und welche Erträge dafür erforderlich sind.Ebenso wichtig ist eine konservative Planung. Da Kapitalerträge schwanken können, sollten Berechnungen verschiedene Szenarien berücksichtigen und nicht auf optimistischen Annahmen beruhen. Gleichzeitig empfiehlt es sich, auf breit gestreute Qualitätswerte zu setzen und ausschließlich Strategien umzusetzen, deren Funktionsweise vollständig verstanden wurde. Wer sich allein auf Renditeversprechen verlässt oder Finanzentscheidungen blind übernimmt, geht unnötige Risiken ein.Der Aufbau regelmäßiger Einkünfte sollte möglichst früh in die persönliche Finanzplanung einbezogen werden. So bleibt genügend Zeit, die gewählte Strategie schrittweise umzusetzen und an veränderte Lebenssituationen anzupassen. Doch auch ein späterer Einstieg kann sinnvoll sein, wenn der Fokus zunehmend darauf liegt, aus dem vorhandenen Vermögen ein verlässliches laufendes Einkommen zu erzielen.Über Anne SchwedtAnne Schwedt ist Investorin und Wall-Street-Expertin. Nach ihrem Master in Business & Finance in London ging sie nach New York, wo sie seit über zehn Jahren lebt und arbeitet. Als Reporterin direkt an der Wall Street lernte sie ihr Börsenwissen von einigen der besten Trader der Welt. Heute zeigt sie privaten Anlegern, wie sie aus ihrem bestehenden Aktienportfolio regelmäßige Erträge erzielen können. Weitere Informationen unter: https://www.anneschwedt.com/Pressekontakt:5NCL Freedom,LLC276 5th Ave,#704-3166New York,NY 10001USAVertreten durch:Anne SchwedtKontakt:E-Mail: hello(at)anneschwedt.com+1 (619) 608-5351Original-Content von: AnneSchwedt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183219/6344371