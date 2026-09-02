Am Anleihemarkt vollzieht sich derzeit eine deutliche Umwälzung. Am langen Ende der Zinskurve sind die Renditen zuletzt so schnell gestiegen wie seit Langem nicht mehr. "Für institutionelle Anleger ist es an der Zeit, ihre Anleihepositionierungen zu überprüfen", sagt Daniel Knoblach, Verwaltungsrat der Super Global Services SA. Gerade bei lang laufenden Staatsanleihen zeigt sich die Entwicklung deutlich: Papiere mit Laufzeiten von zehn Jahren und mehr haben einen Renditeanstieg verzeichnet, der in seinem Tempo weit über Bewegungen der vergangenen Jahrzehnte liegt. Für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 finanzmonitor.de