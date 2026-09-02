München (ots) -Persönliche Erinnerungen, politische Einordnung und investigative Recherche: Zum 25. Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001 widmet sich die ARD dem Ereignis und seinen bis heute spürbaren Folgen in drei unterschiedlichen Formaten: in der Primetime-Dokumentation "SEPTEMBER", der Sondersendung "Der Tag, der die Welt veränderte - 25 Jahre nach 9/11" und der investigativen Podcast-Serie "Staatsgeheimnis 9/11 - Die Saudi-Connection"."SEPTEMBER": ARD-Dokumentation mit persönlichen Geschichten hinter 9/11New York, Sommer 2001: eine Stadt im Aufbruch. Junge Menschen aus ganz Amerika strömen in die Metropole, Fashion Week und die US Open prägen den Rhythmus der Stadt. Persönliche Erinnerungen lassen in der ARD-Dokumentation "SEPTEMBER" diese unbeschwerte Zeit lebendig werden. Doch während die New Yorker und Besucher der Stadt, ihren Alltag genießen, bereiten sich 19 Attentäter unbemerkt auf die Anschläge vor.In parallel erzählten Rückblenden stellt "SEPTEMBER" die persönlichen Geschichten der Menschen, die den 11. September unmittelbar erlebt haben, den Vorbereitungen der Attentäter gegenüber. So entsteht das Bild eines letzten Sommers vor einer Zäsur, die New York und die Welt für immer verändern sollte. Unveröffentlichtes Archivmaterial und weitere Stimmen aus Politik, Medien und Sicherheitsbehörden zeigen in der 90-minütigen Dokumentation von Johan von Mirbach, wie aus einem Terroranschlag ein Einschnitt in die Weltordnung wurde - und warum seine Folgen bis heute spürbar sind. "SEPTEMBER", eine Produktion des WDR, istab sofort in der ARD Mediathekverfügbar und am 11. September um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen."Der Tag, der die Welt veränderte": Sondersendung mit Hintergründen und politischen AnalysenDie Sondersendung "Der Tag, der die Welt veränderte - 25 Jahre nach 9/11" zeigt, wie Überlebende und Angehörige der Opfer gedenken und blickt auf die politischen und gesellschaftlichen Folgen der Anschläge, die bis heute die internationale Ordnung prägen. Beiträge, Live-Schalten und Gespräche mit Expertinnen und Experten beleuchten unter anderem die Auswirkungen auf Außen- und Sicherheitspolitik, internationale Beziehungen und Gesellschaft. Durch die Sendung führt Ellen Ehni. "Der Tag, der die Welt veränderte - 25 Jahre nach 9/11" ist am 11. September um 18:50 Uhr im Ersten zu sehen.Investigative Podcast-Serie "Staatsgeheimnis 9/11 - Die Saudi-Connection"Die Podcast-Serie "Staatsgeheimnis 9/11 - Die Saudi-Connection" geht einer der umstrittensten Fragen rund um die Anschläge nach: Welche Rolle spielte Saudi-Arabien? Im Zentrum steht der saudische Staatsbürger Omar Al-Bayoumi und die Frage, ob er von der saudischen Regierung den Auftrag hatte, einige der Attentäter zu unterstützen.Die Recherche stützt sich auf bislang unveröffentlichtes Material sowie Interviews mit ehemaligen FBI-Ermittlern, Juristen und Angehörigen der Opfer."Staatsgeheimnis 9/11 - Die Saudi-Connection" istab sofort in ARD Sounds im Feed "Dark Matters" und ab 8. September auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.Das digitale Pressedossier zur Dokumentation "SEPTEMBER" finden Journalist:innen unter https://pressekits.ard.de/september.Fotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion, Kommunikation | PR,Tel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.deKatrin Römer, WDR Kommunikation,Tel.: 0221/220 7107, E-Mail: katrin.roemer@wdr.deMarkus Hermjohannes, PR-Agentur Foolproofed GmbH,Tel.: 0178/251 532 8, E-Mail: markus@foolproofed.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6344378