Eschborn (ots) -- Mehr als die Hälfte der 15 vollelektrischen Kia-Modelle sind bereits mit einem 22-kW-On-Board-Charger bestellbar- Ladezeit reduziert sich gegenüber 11-kW-Laden um durchschnittlich 46 Prozent (bei Versionen mit großem Akku)- Auch finanziell attraktive Alternative zum teureren DC-Laden- Fast drei Viertel der über 155.000 AC-Ladepunkte in Deutschland sind 22-kW-fähigWer sein Elektroauto nicht zuhause laden kann, hat angesichts von rund 210.000 öffentlichen Ladepunkten in Deutschland viele Möglichkeiten, bei Einkaufsstopps, beim Restaurantbesuch oder bei anderen Gelegenheiten Strom zu "tanken". Besonders effektiv sind diese Ladepausen, wenn Wechselstrom (AC) mit 22 kW Leistung genutzt werden kann. Denn gegenüber dem 11-kW-Laden lässt sich dadurch in der gleichen Zeitspanne fast die doppelte Strommenge laden. Ein Vorreiter beim 22-kW-AC-Laden ist Kia: Von den 15 vollelektrischen Modellen der Marke können bereits acht zum Aufpreis von 990 Euro* mit einem 22-kW-On-Board-Charger bestellt werden (ausstattungsabhängig, je nach gewählten Optionen). Bei den Kia-Modellen verkürzt der 22-kW-Charger im Vergleich zum 11 kW-Laden die Ladezeit um durchschnittlich 46 Prozent bei der jeweils größten Akkuvariante. Das schnelle Wechselstromladen wird dadurch nicht nur zeitlich, sondern auch finanziell zu einer attraktiven Alternative zum in der Regel teureren Laden mit Gleichstrom (DC) - zumal fast Dreiviertel aller öffentlichen AC-Ladepunkte in Deutschland 22-kW-fähig sind (73,5 Prozent, Quelle: Bundesnetzagentur, Übersicht zur Ladesäuleninfrastruktur, Stand 01.07.2026).Während das DC-Schnellladen auf Langstrecken von großer Bedeutung ist, spielt im Alltag von Elektroautofahrern das AC-Laden weiterhin eine wichtige Rolle. 44 Prozent aller Ladevorgänge an öffentlichen Stationen entfallen in Deutschland auf das Wechselstromladen, wie der E-Mobilitätsdaten-Dienstleister Elvah in seinem aktuellen Lademarkt-Report ermittelt hat (Auswertung zweites Halbjahr 2025). Interessante Einblicke zur Dauer der Ladestopps ergibt eine Analyse des Ladeservices Kia Charge, für die mehr als 400.000 Ladevorgänge deutscher Kia-Kunden seit Anfang 2025 ausgewertet wurden. Die durchschnittlichen Ladezeiten betrugen beim "High Power Charging" (HPC, ab 150 kW) 27 Minuten, beim DC-Schnellladen mit bis zu 150 kW 38 Minuten und beim Normalladen mit Wechselstrom 142 Minuten. Allerdings dauern rund 40 Prozent der AC-Ladevorgänge höchstens eine Stunde. Diese Kurzstopps ließen sich mit einem 22-kW-On-Board-Charger also deutlich effektiver nutzen. Die Kia-Modelle, für die das leistungsstarke AC-Laden erhältlich ist, sind die SUVs EV2**, EV3** und EV5**, der Kompaktwagen EV4**, die neuen Sportmodelle EV3 GT**, EV4 GT** und EV5 GT** sowie der Elektrotransporter PV5 Cargo**. In Kürze wird zudem auch der Kleinbus PV5 Passenger** mit einem 22-kW-On-Board-Charger bestellbar sein.# # #Über KiaKia ist eine globale Mobilitätsmarke mit der Vision, nachhaltige Mobilitätslösungen für Verbraucher, Kommunen und Gesellschaften weltweit zu schaffen. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung 1944 in der Mobilitätsbranche tätig. Kia hat heute weltweit etwa 52.000 Beschäftigte, ist in über 190 Märkten vertreten, betreibt Produktionsstätten in sechs Ländern und verkauft rund drei Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Kia ist ein Vorreiter bei der Popularisierung von elektrifizierten und batteriebetriebenen Fahrzeugen und entwickelt vielfältige Mobilitätsdienste, um Millionen von Menschen rund um den Globus zu ermutigen, die für sie besten Fortbewegungsarten zu erkunden. Der Markenslogan "Movement that inspires" ("Bewegung, die inspiriert") verdeutlicht die Zielsetzung von Kia, Verbraucher durch seine Produkte und Services zu inspirieren.Im deutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist die Marke durch Kia Deutschland vertreten (www.kia.com/de). Die 100-prozentige Kia-Tochter mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt am Main erzielte im Jahr 2025 einen Marktanteil von 2,1 Prozent und bei reinen Elektroautos von 2,8 Prozent.Nur wenige Kilometer von der Deutschland-Zentrale entfernt ist Kia Europe ansässig. Die europäische Vertriebs- und Marketingorganisation des Mobilitätsanbieters betreut von Frankfurt aus 39 Märkte. Jeder zweite in Europa verkaufte Kia stammt aus europäischer Produktion: In Zilina, Slowakei, betreibt das Unternehmen seit 2006 eine hochmoderne Fertigungsanlage mit einer Jahreskapazität von 350.000 Fahrzeugen, in der seit 2025 auch vollelektrische Kia-Modelle produziert werden.Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagen die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß den gültigen Garantiebedingungen).Weitere Informationen unter press.kia.com/de.* UVP** Kia EV2 mit 42,2-kWh-Batterie (Strom/Reduktionsgetriebe); 108 kW (146,5 PS), folgende Werte jeweils für 18-/16-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 15,5/15,1 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0/0 g/km; CO2-Klasse A/A.Reichweite gewichtet (max., 18-/16-Zoll-Räder): 308/317 km.Kia EV2 mit 61,0-kWh-Batterie (Strom/Reduktionsgetriebe); 99,5 kW (135 PS), folgende Werte jeweils für 19-/18-/16-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 16,2/15,9/14,9kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0/0/0 g/km; CO2-Klasse A/A/A.Reichweite gewichtet (max., 19-/18-/16-Zoll-Räder): 418/430/453 km.Kia EV3 mit 58,3-kWh-Batterie (Modelljahr 2027, Strom/Reduktionsgetriebe); 150 kW (204 PS): folgende Werte jeweils für 19-/17-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 15,8/14,9 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0/0 g/km; CO2-Klasse A/A.Reichweite gewichtet (max., 19-/17-Zoll-Räder): 414/436 km.Kia EV3 mit 81,4-kWh-Batterie (Modelljahr 2027, Strom/Reduktionsgetriebe); 150 kW (204 PS): folgende Werte jeweils für 19-/17-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 16,2/14,9 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0/0 g/km; CO2-Klasse A/A.Reichweite gewichtet (max., 19-/17-Zoll-Räder): 563/605 km.Kia EV3 mit 81,4-kWh-Batterie AWD (Modelljahr 2027, Strom/Reduktionsgetriebe); 195 kW (265 PS): Stromverbrauch kombiniert 15,8 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 572 km.Kia EV3 GT (Modelljahr 2027, Strom/Reduktionsgetriebe); 215 kW (292 PS): Stromverbrauch kombiniert 18,1 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0/0 g/km; CO2-Klasse A/A.Reichweite gewichtet (max.): 501 km.Kia EV4 mit 58,3-kWh-Batterie (Modelljahr 2027, Strom/Reduktionsgetriebe); 150 kW (204 PS): folgende Werte jeweils für 19-/17-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 15,3/14,7 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0/0 g/km; CO2-Klasse A/A.Reichweite gewichtet (max., 19-/17-Zoll-Räder): 425/440 km.Kia EV4 mit 81,4-kWh-Batterie (Modelljahr 2027, Strom/Reduktionsgetriebe); 150 kW (204 PS): folgende Werte jeweils für 19-/17-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 15,5/14,6 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0/0 g/km; CO2-Klasse A/A.Reichweite gewichtet (max., 19-/17-Zoll-Räder): 594/625 km.Kia EV4 GT-Line, 81,4-kWh-Batterie (Modelljahr 2027, Strom/Reduktionsgetriebe); 150 kW (204 PS): Stromverbrauch kombiniert 15,8 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 584 km.Kia EV4 AWD, 81,4-kWh-Batterie (Modelljahr 2027, Strom/Reduktionsgetriebe); 195 kW (265 PS); folgende Werte jeweils für GT-Line/Earth: Stromverbrauch kombiniert 16,5/16,2 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0/0 g/km; CO2-Klasse A/A.Reichweite gewichtet (max., GT-Line/Earth): 550/560 km.Kia EV4 GT (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe); 215 kW (292 PS): Stromverbrauch kombiniert 17,9 kWh/100 km (mit Michelin-Performance-Reifen: 19,2); CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 505 km (mit Michelin-Performance-Reifen: 473 km).Kia EV5, 81,4-kWh-Batterie (MJ 2026, Strom/Reduktionsgetriebe); 160 kW (218 PS): folgende Werte jeweils für 19-/18-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 17,1/16,9 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0/0 g/km; CO2-Klasse A/A.Reichweite gewichtet (max., 19-/18-Zoll-Räder): 520/530 km.Kia EV5 GT-Line, 81,4-kWh-Batterie (MJ 2026, Strom/Reduktionsgetriebe); 160 kW (218 PS): Stromverbrauch kombiniert 17,8 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 505 km.Kia EV5 AWD, 81,4-kWh-Batterie (MJ 2026, Strom/Reduktionsgetriebe); 195 kW (265 PS):Stromverbrauch kombiniert 18,1 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 491 km.Kia EV5 GT (MJ 2026, Strom/Reduktionsgetriebe); 225 kW (306 PS): Stromverbrauch kombiniert 18,6 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 476 km.Kia PV5 Cargo L1H1 mit 43,4-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe; 111 kW (151 PS): Stromverbrauch kombiniert 20,8 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 232 km.Kia PV5 Cargo L1H1 mit 51,5-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe; 89 kW (122 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,4 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 288 km.Kia PV5 Cargo L1H1 mit 71,2-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe; 120 kW (163 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,5 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 404 km.Kia PV5 Cargo L2H1 mit 43,3-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe; 111kW (151 PS): Stromverbrauch kombiniert 20,1 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 246 km.Kia PV5 Cargo L2H1 mit 51,5-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe; 89 kW (122 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,0 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 297 km.Kia PV5 Cargo L2H1 mit 71,2-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe; 120 kW (163 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,1 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 416 km.Kia PV5 Passenger 5-Sitzer mit 51,5-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe; 89 kW (122 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,2 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 295 km.Kia PV5 Passenger 5-Sitzer mit 71,2-kWh-Batterie (MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe; 120 kW (163 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,3 kWh/100 km; CO2-Emission komb. 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 412 km.Kia PV5 Passenger 6-Sitzer mit 51,5-kWh-Batterie(MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe; 89 kW (122 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,5 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 290 km.Kia PV5 Passenger 6-Sitzer mit 71,2-kWh-Batterie(MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe; 120 kW (163 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,6 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 397 km.Kia PV5 Passenger 7-Sitzer mit 51,5-kWh-Batterie(MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe; 89 kW (122 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,5 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 290 km.Kia PV5 Passenger 7-Sitzer mit 71,2-kWh-Batterie(MJ 2027, Strom/Reduktionsgetriebe; 120 kW (163 PS): Stromverbrauch kombiniert 19,6 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; CO2-Klasse A.Reichweite gewichtet (max.): 397 km.Pressekontakt:Kia Deutschland GmbHSusanne MickanLeiterin UnternehmenskommunikationDüsseldorfer Straße 3665760 EschbornE-Mail: presse@kia.deOriginal-Content von: Kia Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33685/6344375