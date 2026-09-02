Dublin (ots) -Da immer mehr Menschen für Auslandsreisen auf eSIMs setzen, wird der Vergleich der verschiedenen Anbieter zunehmend unübersichtlich. Viele Kund:innen orientieren sich dabei vor allem am beworbenen Preis eines einzelnen Tarifs. Wie der neue Travel eSIM Value Index 2026 zeigt, bleiben die tatsächlichen Gesamtkosten im Verhältnis zur realen Reisedauer dabei häufig unberücksichtigt. Starre Paketlaufzeiten sind einer der Hauptgründe für vermeidbare Mehrkosten.Für die Untersuchung wurden offizielle Preis- und Produktinformationen führender Reise-eSIM-Anbieter für Aufenthalte von einem bis 30 Tagen analysiert. Anstelle reiner Lockpreise bewertete die Studie den tatsächlichen Gegenwert für Verbraucher:innen unter Berücksichtigung der Preiseffizienz, enthaltener Zusatzleistungen sowie der realen Gesamtkosten für die Abdeckung der gesamten Reisedauer.Ein Hauptgrund für vermeidbare Mehrkosten liegt in der Paketierung der Tarife. Bietet ein Anbieter beispielsweise ausschließlich starre Laufzeiten von 15 Tagen an, zahlen Reisende bei einem elftägigen Trip für vier ungenutzte Tage. Über die untersuchten Reiseziele und Reisedauern hinweg ermöglichte das taggenaue Abrechnungsmodell von Holafly Einsparungen von 10 Prozent bis 33 Prozent gegenüber vergleichbaren Festnetz- und Pauschaltarifen. Damit schnitt Holafly unter den bewerteten Anbietern beim Preis-Leistungs-Verhältnis am besten ab.Der Bericht veranschaulicht diese Differenz anhand eines konkreten Reiseszenarios: Für eine elftägige Reise müssen Verbraucher bei Airalo ein 15-Tage-Paket für 47,63 US-Dollar buchen, während eine 15-Tage-Option bei Saily 48,59 US-Dollar kostet. In beiden Fällen zahlen Reisende für vier nicht benötigte Tage. Holafly ermöglicht dagegen den Kauf einer Abdeckung für exakt elf Tage zum Preis von 39,85 US-Dollar, sodass ausschließlich die tatsächlich benötigte Reisedauer berechnet werden.Auch über alle analysierten Reisedauern zwischen einem und 30 Tagen hinweg zeigten sich durchgängige Preisunterschiede bei den realen Gesamtkosten. Während das taggenaue Modell von Holafly (https://esim.holafly.com/de/) die niedrigsten Gesamtkosten aufwies, lagen die mittleren Reisekosten bei Saily um 3,7 Prozent und bei Airalo um 8,4 Prozent höher.Die Studienergebnisse verdeutlichen, dass eine wirtschaftliche Entscheidung einen Blick über den reinen Angebotspreis hinaus erfordert. Um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu identifizieren, sollten Reisende vor allem prüfen, wie genau ein Tarif zur tatsächlichen Reisedauer passt, anstatt sich lediglich am niedrigsten beworbenen Einstiegspreis zu orientieren.Der vollständige Travel eSIM Value Index 2026 mit Methodik und detaillierter Preisanalyse ist im Holafly Benchmark Press Report (https://docs.holafly.com/pdf/mkt/campaigns/travel_esim_value_index_report.pdf) verfügbar.Über HolaflyHolafly ist eine globale eSIM-Plattform für Reisende und bietet mobile Konnektivität in mehr als 200 Reisezielen. Das Unternehmen ermöglicht die digitale Aktivierung von mobilen Datentarifen ohne physische SIM-Karte und bietet mehrsprachigen Support rund um die Uhr. Seit 2019 unterstützt Holafly Reisende dabei, unterwegs einfacher online zu bleiben.Pressekontakt:holaflygermany@finnpartners.comOriginal-Content von: Holafly, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180412/6344382