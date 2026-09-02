Mainz (ots) -Oliver Welke und sein Team - darunter Gisa Flake, Matthias Matschke und Martin Klempnow - melden sich mit der "heute-show" aus der Sommerpause zurück. In der Ausgabe am Freitag, 4. September 2026, um 22.30 Uhr beschäftigt sich die ZDF-Satireshow mit der bevorstehenden Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Als weitere Themen sind geplant: ein Rückblick auf den turbulenten Sommer der Bundesregierung sowie die Lehren und Folgen aus dem Hitzesommer 2026. Neu zum Restart: Ab Samstag, 5. September 2026, wird die "heute-show" im ZDF-Streaming-Portal und auf dem YouTube-Kanal erstmals mit Audiodeskription (AD) angeboten.Die "heute-show" ist ab sofort jeweils samstags am Tag nach der linearen Ausstrahlung im ZDF-Streaming-Portal und auf dem YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/@heuteshow) mit Audiodeskription (AD) verfügbar. Das bedeutet: In den Sprechpausen, die während eines Dialogs oder einer Moderation entstehen, werden Bildinhalte beschrieben, etwa die grafischen Einblendungen neben Oliver Welke. "Minimaler Einsatz - große Wirkung: Die Beschreibung hilft sehbeeinträchtigten und blinden Menschen der 'heute-show' besser folgen zu können und die Pointen zu verstehen", sagt Nicola Foltys, Leiterin der Abteilung Access im ZDF. Die Sprechpausen sind meist sehr kurz, daher beschränkt sich die Beschreibung auf das Notwendige.Die Audiodeskription (AD) ist eine wesentliche Säule der Barrierefreiheit in den Medien. Die "heute-show" wird zudem mit Gebärdensprache (DGS) und mit Untertiteln (UT) angeboten. Während DGS und UT live zur Ausstrahlung produziert werden, ist die aufwändig hergestellte AD jeweils am Folgetag im ZDF-Streaming-Portal und auf dem Youtube-Kanal der "heute-show" zuschaltbar.KontaktBei Fragen erreichen Sie Jessica Zobel telefonisch unter 06131 - 70-16293.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download https://presseportal.zdf.de//presse/heuteshow (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de und unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Barrierefreie Angebote im ZDF (https://www.zdf.de/barrierefreiheit-im-zdf)- Die "heute-show" im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/shows/heute-show-104)- Die "heute-show" bei YouTube (https://www.youtube.com/heuteshow)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6344381