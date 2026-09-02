Der Börsenjahrgang 2026 bringt einen ungewöhnlichen Wettstreit hervor: Mit SpaceX und Anthropic drängen zwei Technologieunternehmen mit Bewertungen im Billionen-Dollar-Bereich an den Kapitalmarkt. Während SpaceX bereits den Sprung aufs Parkett geschafft hat, bereitet Anthropic seinen für Herbst erwarteten Börsengang vor - und könnte dabei sogar den bisherigen IPO-Rekord des Raumfahrtunternehmens übertreffen. SpaceX setzt auf Starlink, Raumfahrt und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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