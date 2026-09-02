Eigentlich liefert BYD die Zahlen, die Anleger sehen wollen. Die Verkäufe steigen wieder kräftig und das Auslandsgeschäft erreicht neue Rekorde. Trotzdem verliert die Aktie heute rund -3%. Seit der Vorlage der Halbjahreszahlen summiert sich das Minus sogar auf mehr als -7%. Der Markt schaut bei BYD inzwischen deutlich genauer hin. Neue Rekorde - aber China bleibt das Problem Operativ läuft es bei BYD wieder besser. Im August verkaufte der Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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