Mit einem Kursverlust von -3% gehört die Volkswagen-Aktie am Mittwochvormittag einmal mehr zu den Schlusslichtern im DAX. Was steckt hinter der schlechten Performance zur Wochenmitte und wie sollten Anleger darauf reagieren? Rauswurf aus dem Euro Stoxx 50 Es ist ein bitterer Tag für die Volkswagen-Aktie. Sie gehört in Zukunft nicht mehr zum elitären Club der wichtigsten Konzerne Europas. Die Vorzugsaktie des deutschen Autokonzerns wird zum 21. September ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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