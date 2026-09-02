Goldman Sachs hat die Deutsche Bank heute mit einer Kaufempfehlung bedacht, und der Markt hat prompt reagiert. Die Aktie kletterte in der Spitze um 2,5 Prozent auf 35,375 €, was zugleich den höchsten Stand seit Januar 2014 bedeutet. Das Niveau hielt nicht ganz, aber rund eine halbe Stunde nach Handelsstart lagen die Papiere immer noch gut zwei Prozent im Plus. Ein Kurs mit Rückenwind, aber Nachholbedarf Bereits am 26. August hatte die Aktie kräftig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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