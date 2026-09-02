In der Straße von Hormus hat es zwei Zwischenfälle mit Öltankern gegeben. Laut den iranischen Revolutionsgarden seien beide Schiffe auf Seeminen gefahren. Explosionen und Brände zwangen die Crews zur Aufgabe ihrer Schiffe. Unabhängig bestätigen ließ sich das zunächst nicht. Drohkulisse mit System Die Revolutionsgarden sprachen in ihrer Erklärung von "Strafmaßnahmen" gegen Reedereien, die sogenannte "illegale Routen" nutzen. Das klingt nach einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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