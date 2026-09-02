Weiter im langfristigen Abwärtstrend befindet sich die Medios-Aktie (A1MMCC). Die Trendwende lässt somit weiter auf sich warten, obwohl der Titel das Tief aus dem Frühjahr 2025 bei 9,98 Euro in den vergangenen Monaten nicht unterschritten hat. Dazu haben wohl auch die jüngsten Nachrichten aus dem Unternehmen beigetragen, die mindestens ordentlich waren. Die Zahlen für das erste Halbjahr lesen sich gut: Der Umsatz kletterte um 8,4 Prozent auf 1,075 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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