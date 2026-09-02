Vor zwei Jahren hat Apple erstmals die neue Version von Siri gezeigt und dann noch nicht geliefert. Im Herbst 2026 soll es jetzt aber so weit sein. Lohnt sich das Warten? Wir haben die Assistenz ausprobiert - und zeigen, wie das auch bei euch klappt. Statt im Sprint zur Konkurrenz aufzuholen, wurde die Geschichte um Siri AI für Apple zum Marathon. Mitte 2024 angekündigt, bis heute nicht an alle Nutzer:innen mit kompatiblen Geräten ausgeliefert. Zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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