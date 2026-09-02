Leipzig (ots) -Jägerchöre und Waldromantik: Mit einem großen Abschlusskonzert endet am 5. September, 17.00 Uhr, im Congress Centrum Suhl der 35. MDR-Musiksommer. Das Festivalfinale läutet gleichzeitig die neue MDR-Spielzeit 2026/27 ein. Das MDR-Sinfonieorchester und der MDR-Rundfunkchor unter Leitung von Dennis Russell Davies spielen Musik aus Carl Maria von Webers "Der Freischütz" sowie Werke von Robert Schumann und Paul Hindemith. Die Jubiläumsausgabe des MDR-Musiksommers stand mit insgesamt 25 Konzerten in ganz Mittedeutschland unter dem Motto "Natur als Bühne". Karten für das Konzert in Suhl sind unter mdr-tickets.de erhältlich.Musik im Baumkronenpfad, versteckte Bühnen in freier Natur und in Parks: Die Jubiläumsausgabe des MDR-Musiksommers hat die Natur zum Star ihrer Konzerte gemacht. Insgesamt fanden 25 Konzerte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen statt, die meist ausverkauft waren. Bis zum 5. September war das sommerliche Festival mit den drei MDR-Ensembles - MDR-Sinfonieorchester, MDR-Rundfunkchor und MDR-Kinderchor - in großen und kleinen Besetzungen für sein Publikum in ganz Mitteldeutschland unterwegs. Das ARD-weit einzigartige Festival setzte 2026 ganz bewusst auf Entschleunigung, gemeinschaftliches Erleben und neue touristische Zusatzangebote. Neben dem Abschlusskonzert in Suhl findet am 4. September, 19.30 Uhr, noch ein Liederabend mit Werken von Schubert, Schumann und Brahms auf der Wartburg statt. Die Interpreten sind Sophie Rennert (Mezzosopran) und Joseph Middleton (Klavier).Deutschlands erster "Waldromantiker" zum FinaleBeim Abschlusskonzert des MDR-Musiksommers rückt Dirigent Dennis Russell Davies die Werke Carl Maria von Webers, dessen 200. Todestag 2026 begangen wird, in den Fokus. Am 5. September, 17.00 Uhr, interpretieren die MDR-Ensembles im Congress Centrum Suhl u. a. Ouvertüren und Jägerchöre aus seinen Opern. In Webers Werk nimmt die Natur und speziell der Wald eine zentrale Stellung ein. Der "Freischütz" gilt bis heute als Schlüsselwerk der deutschen romantischen Oper - mit dem Wald als Bühne des Unheimlichen und Übernatürlichen. Dennis Russell Davies verbindet in diesem Programm Webers Musik mit Erweiterungen und Reflexionen auf dessen Werk, etwa in Paul Hindemiths "Sinfonischen Metamorphosen über Themen von Carl Maria von Weber". Das nächste Konzert der MDR-Reihe in Suhl findet am 31. Dezember, 17.00 Uhr, statt. Das traditionelle und schnell ausverkaufte Silvesterkonzert macht die Erzählungen aus 1001 Nacht zum Thema. Für das von Yara Hoffmann moderierte Konzert sind aktuell noch Karten erhältlich.Digital und multimedial präsentDer MDR hat den Musiksommer umfassend begleitet: MDR Kultur und MDR Klassik berichteten in ihren Angeboten online und im Radio. Das Abschlusskonzert wird am 27. September, ab 19.30 Uhr bei MDR Kultur gesendet und ist danach unter mdrklassik.de nachzuhören.Über den MDR-MusiksommerUnter dem Motto "Drei Länder. Ein Klang" vereint der MDR-Musiksommer bereits seit 1992 Musik, Kultur und Landschaft in Mitteldeutschland. Der 35. MDR-Musiksommer war am 7. August in Ilmenau gestartet und endet am 5. September in Suhl.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6344393