Ein Blick auf den KMU-Anleihemarkt von Markus Knoss, BankM AG: Bekommen wir nach Rekordtemperaturen im Sommer jetzt Rekordinvestitionen im Herbst? Während das Wetter sich langsam abkühlt, heitert das konjunkturelle Klima sich jedenfalls vorsichtig auf. Davon könnte nach einem durchwachsenen ersten Halbjahr auch der Anleihemarkt profitieren. Der Sommer 2026 hat etliche Rekorde gebrochen. Doch statt Eisessen und Badespaß bleiben vor allem Dürre, Waldbrände und Hitzetote im Gedächtnis. Ganz ähnlich am Kapitalmarkt. Trotz DAX auf All-Time-High, Export-Boom und mehrheitlich positiven Unternehmensmeldungen blieb das Sentiment am Industriestandort Deutschland merkwürdig gedrückt.Eine Ausnahme war vergangene Woche der 16. Hamburger Investorentag. Die gute Stimmung war hier allgegenwärtig, Emittenten berichteten fast durchgängig von guten Geschäften, steigenden und oder vollen Auftragsbüchern. Müßig zu sagen, dass auch die Anzahl der anwesenden Investoren und Pressevertreter sowie die Anzahl der präsentierenden Emittenten auf Rekordniveau lag. Durch die Anleihe-Brille betrachtet besonders bemerkenswert natürlich der Plan der Freien Hansestadt via ihrer FinanzServiceAgentur (FSA) in sehr naher Zukunft einen über 500 Mio. Euro schweren Green Bond zu begeben. In Klimaschutz, Mobilität und Infrastruktur soll das Geld fließen und der Hamburger Finanzsenator Dr. Andreas Dressel betonte im Rahmen seiner Key-Note die positive Wirkung der Investitionen auf die heimische Wirtschaft ...

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