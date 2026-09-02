Ein breiterer Marktzugang sollte mit Reformen im Bereich des Anlegerschutzes und der Kapitalmärkte einhergehen

LONDON, Sept. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das CFA Institute Research and Policy Center fordert die Europäische Union auf, den breiteren Zugang von Privatanlegern zu privaten Märkten mit Reformen zu verbinden, die den Anlegerschutz stärken, die Funktionsweise des Marktes für Privatanleger verbessern und stärker integrierte Kapitalmärkte fördern.

Ein heute vom CFA Institute Research and Policy Center veröffentlichtes neues Grundsatzpapier mit dem Titel "Private Market Investment in the EU: Prudent Access for Retail Investors" befasst sich mit einer zunehmend bedeutenden Anlageklasse, die entscheidend dazu beitragen könnte, einen Teil des langfristigen Investitionsbedarfs in Europa zu decken. Der überarbeitete Europäische Langfristige Investmentfonds (ELTIF) führt ein neues Fondsformat ein, das bereits zu einer beträchtlichen Anzahl neuer Fondsangebote geführt hat. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die EU bestrebt ist, mehr Gelder von Anlegern in langfristige Investitionen zu lenken, wie beispielsweise in die Infrastruktur oder in digitale und grüne Energieanlagen.

Das Papier kommt zu dem Schluss, dass das überarbeitete Fondsformat ein begrüßenswerter Schritt ist, um Investitionen auf dem privaten Markt einem breiteren Kreis von Anlegern zugänglich zu machen, argumentiert jedoch, dass neue Anlageprodukte allein nicht ausreichen werden, um die übergeordneten Ziele einer Vertiefung der Kapitalmärkte oder einer stärkeren Beteiligung von Privatanlegern zu erreichen. Mit der Begründung, dass ELTIFs ohne weitere Reformen diese weitreichenden Ziele wahrscheinlich nicht erreichen werden.

Alexander Lehmann, Director, Capital Markets Policy (EU) beim CFA Institute, erklärt:

"Europäische Haushalte verfügen über beträchtliche Ersparnisse, doch nur ein geringer Teil dieses Kapitals wird in Kapitalmarktinstrumente investiert. Europa hat die Möglichkeit, einen größeren Teil dieser Ersparnisse zu mobilisieren und in langfristige Investitionsprojekte zu lenken. Der überarbeitete ELTIF-Rahmen ist ein willkommener Schritt, sollte jedoch als ein Element eines umfassenderen Programms zur Reform der Kapitalmärkte betrachtet werden."

In dem Papier werden mehrere Empfehlungen ausgesprochen, damit Private-Asset-Fonds, die traditionell institutionellen Anlegern vorbehalten sind, auch für Privatanleger mit entsprechender Erfahrung angeboten werden können. Zu den weiteren Reformen könnten die Anpassung der Geeignetheitsanforderungen für Anleger bei Investitionen in den privaten Markt oder die Verbesserung der Transparenz hinsichtlich Kosten und Liquidität gehören. Ein indirekter Zugang über Pensionsfonds, deren Verwalter möglicherweise besser in der Lage sind, das Verhalten der Fondsmanager zu überwachen, könnte die sinnvollere unmittelbare Option sein.

Alexander Lehmann fügte hinzu:

"Ein breiterer Zugang von Privatanlegern zu privaten Märkten sollte mit einem starken Anlegerschutz und einem Rahmenwerk für Privatanleger einhergehen, das fundierte Anlageentscheidungen unterstützt. Diese Reformen werden ebenso wichtig sein, wenn sich der Zugang von Privatanlegern zu den privaten Märkten erfolgreich entwickeln soll."

Private Market Investment in the EU: Prudent Access for Retail Investors ist Teil einer fortlaufenden Reihe des CFA Institute Research and Policy Center, die sich mit privaten Märkten befasst. Zum Herunterladen besuchen Sie bitte: https://bit.ly/4h63ygX.

Wenn Sie mit dem Verfasser des Berichts sprechen möchten, wenden Sie sich bitte an PR@cfainstitute.org

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