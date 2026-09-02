Die Produktqualität in der Berufsunfähigkeitsversicherung hat sich weiter verbessert, wie eine aktuelle Analyse zu den Marktstandards ergibt, die die infinma kürzlich veröffentlicht hat. Zwei Anbieter können die Marktstandards mindestens neunmal übertreffen und somit Gold holen. Die Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH (infinma) mit Sitz in Köln hat ihre aktuelle Analyse der Marktstandards in der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) veröffentlicht. Bereits seit 15 Jahren untersucht das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact