Mit der Berufung von Felix Germann als Country Head für Deutschland, Österreich sowie Zentral- und Osteuropa setzt J.P. Morgan Asset Management ein starkes Zeichen für die strategische Weiterentwicklung der Region. Von Frankfurt aus wird Felix Germann künftig die Aktivitäten in diesen Märkten verantworten und direkt an Christoph Bergweiler, Leiter des Fondsgeschäfts in Kontinentaleuropa, berichten. Felix Germann wechselt von McKinsey & Company, wo er als Partner in der Financial Institutions Group tätig war und die Wealth and Asset Management Practice in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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