Dell hat die Umsatzprognose für das bis Januar 2027 laufende Geschäftsjahr gleich um 25 Mrd. auf 192 Mrd. $ angehoben - deutlich über dem Konsens von 173,8 Mrd. $. Allein mit KI-Servern sollen 74 Mrd. $ umgesetzt werden, dreimal so viel wie im Vorjahr. In den vergangenen zwölf Monaten gingen Bestellungen über mehr als 130 Mrd. $ ein; der entsprechende Auftragsbestand erreichte zum Halbjahr 95 Mrd. $.



Auch die aktuellen Zahlen überzeugten: Der Quartalsumsatz sprang um 58 % auf 47 Mrd. $, der bereinigte Gewinn von 7,04 $ je Aktie übertraf die erwarteten 4,90 $ klar. Für das Gesamtjahr stellt Dell nun 25,50 $ je Aktie in Aussicht - der Markt rechnete mit 19,10 $. Rückenwind kommt zudem vom klassischen Server-, Speicher- und PC-Geschäft. Gleichzeitig sanken die Betriebskosten auf historisch niedrige 8 % des Umsatzes. Die Chance auf eine positive Überraschung hatten wir im Bernecker daily von gestern avisiert.



Einziges Manko: Nach mehr als einer Kursverdreifachung 2026 liefert die operative Dynamik zwar gute Argumente - die Bewertung ist allerdings bereits ambitoniert.





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