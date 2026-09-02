Berlin (ots) -Mit dem "Erden bzw. Bahnerden von spannungsführenden Oberleitungen im Gleisbereich der Deutschen Bahn AG" befasst sich die neueste Fachempfehlung des Deutschen Feuerwehrverbandes. Entstanden ist sie aus der Arbeit des Fachausschusses "Einsatz und Taktik der deutschen Feuerwehren" heraus. Dieser ist ein gemeinsames Gremium des DFV und der Arbeitsgemeinschaft der Leiterinnen und Leiter der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland (AGBF Bund). "Diese Fachempfehlung soll den Einsatzkräften der Feuerwehren als Information dienen, die neuen Hinweise und Voraussetzungen beim Erden von spannungsführenden Anlagen im Bahnbereich zu kennen", erklärt DFV-Vizepräsident Dr. Frank Kämmer, der im DFV-Präsidium für den Fachausschuss zuständig ist.Erstellt wurde die kompakte Publikation von Fachausschussmitglied Stephan Peltzer. Dieser erläutert: "Durch die technischen Weiterentwicklungen im Bahnbereich sowie einer gleichrangigen Betrachtung der befähigten Personen in der Ausbildung bzw. der Durchführung der sogenannten Bahnerdung im Bereich der Eisenbahninfrastrukturunternehmers (EIU) als Anlagenbetreiber werden die bisherigen freiwilligen Regelungen zwischen dem Träger einer Feuerwehr und der DB InfraGo als EIU neu geregelt. Bestehende vertragliche Vereinbarungen zur Übernahme der Bahnerdung durch Feuerwehren im Einsatzfall wurden durch das Notfallmanagement zurückgezogen und können auf Basis der neuen Regelungen und geänderten Ausbildung neu abgeschlossen werden."Die Fachempfehlung "Erden bzw. Bahnerden von spannungsführenden Oberleitungen im Gleisbereich der Deutschen Bahn AG" beinhaltet folgende Aspekte:- Einsatzvorbereitung für Einsätze im Bahnbereich- Notfallmanagement am Beispiel der Deutschen Bahn AG- Grundsätzliche Gefahren im Bahnbereich und Bahnbetrieb- Erden/Bahnerden von spannungsführenden, elektrischen Oberleitungen- Entfall der bisherigen Regelungen im Geschäftsbereich der DB AG bzw. DB InfraGO beim Erden von spannungsführenden Anlagen im Bahnbereich- Neuregelung im Geschäftsbereich der DB AG bzw. DB InfraGo beim Erden von spannungsführenden Anlagen im BahnbereichDas Dokument steht unter https://www.feuerwehrverband.de/fachliches/publikationen/fachempfehlungen/ zum Herunterladen bereit.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 030-28 88 48 823E-Mail: oestreicher@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenfeuerwehrverband.deOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/6344425