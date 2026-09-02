Palo Alto Networks blickt optimistischer aufs neue Jahr als Analysten erwartet hatten. Firmen rüsten sich gegen Attacken durch künstliche Intelligenz, und das treibt die Kasse des Sicherheitskonzerns kräftig an. Der Cybersicherheitskonzern Palo Alto Networks hat für das laufende Geschäftsjahr eine Gewinnprognose vorgelegt, die über den Erwartungen der Wall Street liegt. Treiber ist die wachsende Nachfrage von Unternehmen nach besserem Schutz vor Angriffen durch immer leistungsfähigere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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