Die Volkswagen-Aktie gerät zur Wochenmitte erneut unter Druck. Neben dem schwachen Kursverlauf belastet vor allem der bevorstehende Ausschluss aus dem Euro Stoxx 50. Für den Wolfsburger Konzern kommt damit ein weiterer Rückschlag auf dem europäischen Kapitalmarkt hinzu.Aus dem Euro Stoxx 50 Ab Mitte September wird die VW-Vorzugsaktie nicht mehr im europäischen Leitindex vertreten sein. Für Anleger hat das direkte Folgen: Fonds, die den Index ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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