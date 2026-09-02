Mainz (ots) -Gesünder, fokussierter, erfolgreicher: In den sozialen Medien versprechen zahlreiche Methoden und Konzepte ein besseres Leben. Influencerinnen und Influencer zeigen, wie sich Körper, Psyche und Karriere optimieren lassen. Doch wohin führt der Wunsch nach Perfektion? Dieser Frage geht Isabella Purkarts Dokumentation "Das Ich-Zeitalter: Zwischen Selbstverwirklichung und Selbstoptimierung" nach. Die Sendung ist am Mittwoch, 9. September 2026, 20.15 Uhr, in 3sat zu sehen und anschließend für 90 Tage in der 3satMediathek verfügbar."Longevity" gehört zu den Leitbegriffen der Selbstoptimierungsszene. In Frankfurt am Main trifft Lena Hager den 26-jährigen Vimal Kamaraj. Er hat beschlossen, sich nach seinem Tod einfrieren zu lassen. Seine Hoffnung: Die Medizin der Zukunft wird ihn eines Tages wiederbeleben. Schon heute richtet er seinen Alltag konsequent auf Langlebigkeit aus.Doch der Wunsch nach Optimierung hat auch Schattenseiten: "Ich war irgendwann so weit, dass ich es als unproduktiv angesehen habe, Zeit mit meinen Freunden zu verbringen", sagt die 25-jährige Influencerin Julia Barabasch. Heute warnt sie vor dem Streben nach dem "perfekten Ich", das in den sozialen Medien vielfach propagiert wird. Auch Stefan Röpke, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Oberbergklinik Berlin-Brandenburg, warnt vor den negativen Folgen des Trends. Er erklärt, wann Selbstoptimierung zur Gefahr wird.Einen anderen Weg hat Jakob Horvat eingeschlagen. In seinen "Männerkreisen" unterstützt er Teilnehmer dabei, neue Seiten an sich zu entdecken und einen besseren Zugang zu Emotionen zu finden. "Viele Menschen, die zu mir kommen, haben viel erreicht und oft klassische Karrieren gemacht. Sie stellen sich plötzlich neue Fragen, was eigentlich noch gelebt werden will", sagt der Coach. Nach einer Weltreise hat er sein eigenes Leben neu ausgerichtet. Die Wintermonate verbringt er heute in einem ausgebauten Van in Spanien.In Amsterdam begleitet Isabella Purkart den "Biohacker" Jorn Kirkels. Er richtet seinen Alltag kompromisslos auf Leistungsfähigkeit aus. Sein Tag beginnt mit Infrarotlicht, einer eiskalten Dusche, Kettlebell-Training sowie Atem- und Dehnungsübungen. Schlaf, Bewegung, Ernährung werden erfasst und ausgewertet. Gleichzeitig erlebt in den Niederlanden ein weiterer Optimierungstrend Aufschwung: das sogenannte "Microdosing". Befürworter versprechen sich davon mehr Konzentration und Kreativität.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter reichert.a@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/dasichzeitalter?) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "Das Ich-Zeitalter: Zwischen Selbstverwirklichung und Selbstoptimierung" steht für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten im 3sat-Pressetreff (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/das-ich-zeitalter-zwischen-selbstverwirklichung-und-selbstoptimierung) zur Preview (nach Log-in) bereit.3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6344488