Meta veröffentlicht mit Muse Voice Transcribe ein KI-gestütztes Transkriptionsmodell, das etwa in Videocalls in Echtzeit über 20 Sprecher:innen und Sprachen gleichzeitig unterstützt. So könnt ihr das Tool ausprobieren. Wer öfter Protokolle von Videokonferenzen erstellt, kennt das Problem. Oft ist entsprechende Transkriptionssoftware nicht ausreichend in der Lage, zwischen verschiedenen Sprecher:innen zu unterscheiden. Auch wenn mehrere Sprachen gesprochen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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