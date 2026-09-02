Nach acht Jahren beginnt für die Mission "Bepicolombo" die nächste heiße Phase. Laut den Verantwortlichen sei diese sekundengenau geplant. Im Esa-Stream kannst du die Vorgänge am Merkur live verfolgen. Im Jahr 2018 brach die Mission "Bepicolombo" zum Merkur auf. Jetzt hat das Raumfahrzeug sein Ziel erreicht. Wie die Europäische Weltraumorganisation Esa in einer Pressemitteilung bekannt gab, ist für den frühen Donnerstagnachmittag die Abkopplung zweier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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