HALLE (dpa-AFX) - AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund will sich nur bei einer stabilen eigenen Mehrheit im Landtag zum Ministerpräsidenten wählen lassen. "Eine Stimme mehr ist mir ein bisschen wackelig", sagte Siegmund in einem von "Volksstimme" und "Mitteldeutscher Zeitung" veranstalteten Duell mit CDU-Landeschef und Ministerpräsident Sven Schulze. "Ich brauche eine stabile Mehrheit."

Siegmund strebt eine Alleinregierung der AfD an. Verfehle die Partei die absolute Mehrheit, wolle er keine Regierung mit den politischen Kräften bilden, die Sachsen-Anhalt aus seiner Sicht seit Jahrzehnten prägten. "Wir möchten hier Geschichte schreiben. Wir möchten die erste AfD-geführte Alleinregierung in Deutschland möglich machen", sagte er.

Schulze warb dagegen um Stimmen für die CDU, um eine absolute Mehrheit einer Partei zu verhindern. Für den Fall einer von ihm geführten Regierung schloss der CDU-Politiker Ministerposten für AfD und Linke aus. Es werde "keinen Minister von AfD oder von Linkspartei geben", sagte Schulze. Zugleich betonte er: "Ich habe mich noch nie, und das mache ich auch nicht, von irgendjemand abhängig gemacht."/djj/DP/jha