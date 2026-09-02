Mainz (ots) -Sachsen-Anhalt wählt - und auch im Berliner Kanzleramt wächst die Nervosität. Kann der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte Landesverband der AfD nach der Landtagswahl mit absoluter Mehrheit regieren, droht Bundeskanzler Friedrich Merz ein politisches Desaster und dem Land ein Umbau: Die AfD plant bereits offen den Austausch von 200 Spitzenbeamten, Experten warnen vor Einschnitten bei Medien und Unis. Selbst wenn es gelingt, die absehbar stärkste Partei von der Regierung in Magdeburg fernzuhalten, durch eine Minderheitsregierung beispielsweise, ist der Schaden groß. "Der Osten wählt - die letzten Tage der Brandmauer?" ist am Donnerstag, 3. September 2026, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Sollte die sogenannte Brandmauer noch einmal halten, sind ihre Tage von da an gezählt? Bricht das System der politischen Mitte zusammen? Welche echten Antworten haben Union und SPD auf den Aufstieg der AfD?Zu Gast bei Maybrit Illner sind der CDU-Sozialpolitiker Dennis Radtke, Sprecher der Arbeitnehmer in der CDU und Mitglied im Europäischen Parlament, der frühere Ministerpräsident von Niedersachsen, Stephan Weil (SPD), Ruth Moschner, Moderatorin und Vorständin bei teilensWert e.V., einem eingetragenen Verein für Demokratieförderung, sowie der Autor Hendrik Bolz (unter anderem "Nullerjahre") und die "WELT TV"-Journalistin Nena Brockhaus.Die Sendung "maybrit illner" wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "maybrit illner" im ZDF streamen. (https://www.zdf.de/talk/maybrit-illner-128)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6344556