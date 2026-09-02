Baden-Baden (ots) -Showdown im Polizeipräsidium für das Ludwigshafener Tatort-TeamDer tödliche Ausgang einer Geldautomatensprengung führt Lena Odenthal und Johanna Stern mitten in ein Viertel der Stadt, in dem der Respekt vor selbsternannten Sheriffs größer ist als vor der Polizei. Geschrieben und inszeniert wurde der "Tatort - Explosive Mischung" von Martin Eigler. Er führt darin die gleichzeitig stattfindenden Handlungsstränge immer enger zusammen, bis sie nach anderthalb Stunden im Polizeipräsidium auch räumlich zusammenlaufen, und die Eindämmung der spontan ausbrechenden Gewalt die Kommissarinnen und ihr Team vor außergewöhnliche Herausforderungen stellt. Zu sehen ist der "Tatort - Explosive Mischung" am 4. Oktober 2026 um 20:15 Uhr im Ersten.GewaltmonopolEin Überfall auf einen Geldautomaten in der Ludwigshafener Innenstadt geht schief: Der schon seit seiner frühen Jugend polizeibekannte Dennis Lohberg kommt bei der Sprengung ums Leben. Eine der Geldkassetten fehlt, und so gehen Lena Odenthal und Johanna Stern davon aus, dass ein Komplize mit dem Geld floh und den Kumpel liegenließ. Dennis Lohberg war der Kopf einer Stadtteilgang, zu der auch sein Bruder Chris und seine Exfreundin Fiona gehörten, und die nun im Fokus der Ermittlungen stehen. Während Johanna Stern den Tathergang rekonstruiert und Kollegin Mara Herrmann die Exfreundin beobachtet, befragt Lena Odenthal den selbsternannten Aufpasser im Viertel, Ulf Meisner. Der rühmt sich, dort zu handeln, wo staatliche Macht nicht durchgreift und die Polizei scheitert, bietet Antiaggressionskurse für Jungs wie Dennis an, wird aber selbst im häuslichen Umfeld schnell handgreiflich. Lena Odenthal will Meisners Ehefrau Isa helfen, doch die lehnt ab - ihr Vertrauen in staatliche Institutionen ist auch nicht größer als das ihres Mannes. Die Gang um Dennis und Chris wiederum war schon lange in Konflikt mit Meisner und fürchtet ihn mehr als die Polizei. Von diesem Mikrokosmos im Viertel und den Aktivitäten der Lohbergbrüder könnte Nico Langenkamp seinen Kolleginnen einiges berichten, denn er kennt die Gangmitglieder aus seiner Jugendzeit. Stattdessen entschließt er sich, seinen Schreibtisch im Polizeipräsidium zu verlassen und auf eigene Faust Kontakt zu Chris aufzunehmen. Damit trägt er zu einer Eskalation von Gewalt bei, die nicht nur ihn, sondern alle Teammitglieder in Lebensgefahr bringt.Cast und CrewDer "Tatort - Explosive Mischung" ist eine Produktion des SWR für die ARD. An der Seite von Ulrike Folkerts und Lisa Bitter, Davina Chanel Fox und Johannes Scheidweiler spielen u. a. Filip Schnack, Juliette Larat, Christian Schneeweiß, Hannah Ehrlichmann, Bernd Hölscher und Kailas Mahadevan. Ausführender Produzent ist Grischa Sautter. Kamera Andreas Schäfauer, Montage Claudia Lauter, Musik Oliver Kranz, Szenenbild Andreas C. Schmid, Kostümbild Filiz Ertaz, Besetzung Anja Dihrberg-Siebler. Die Redaktion liegt bei Nils Reinhardt.In der ARD Mediathek vom 4.10.2026 bis 3.10.2027 verfügbarWeitere Informationen unter: http://swr.li/tatort-explosive-mischungFotos: ARD-foto.deNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt:Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6344567