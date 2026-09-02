Bonn (ots) -Das Superwahljahr 2026 geht nach der Sommerpause in die nächste Runde. Am Sonntag, den 6. September 2026 wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. phoenix berichtet umfangreich über die Wahl mit Interviews, Analysen und Einordnungen am Wahlsonntag, den 6. September 2026, von 17:00 Uhr bis Mitternacht. Am Montag, den 7. September 2026, fangen wir ab 08:00 Uhr Reaktionen auf das Wahlergebnis aus Magdeburg und aus den Parteizentralen in Berlin ein.Sonntag, 6. September 2026, ab 17:00 Uhr bis 00:00 UhrDer Wahlsonntag beginnt mit einer ersten Wahlsendung um 17:00 Uhr, moderiert von Eva Lindenau. Aus Magdeburg berichtet unsere phoenix-Reporterin Lena Mosel. Im Studio in Bonn kommentieren die Journalistin Helene Bubrowski und Politikwissenschaftler Prof. Thorsten Faas (Freie Universität Berlin) das Geschehen. Die Prognosen werden für 18:00 Uhr erwartet. Um 20:20 Uhr diskutiert Michaela Kolster über das Ergebnis und die Auswirkungen der Wahl in der "phoenix wahlrunde" gemeinsam mit ihren Gästen: Stephan-Andreas Casdorff (Tagesspiegel), Eckart Lohse (Frankfurter Allgemeine Zeitung) und Sabine Adler (Deutschlandfunk).In zwei weiteren Wahlsendungen um 21:05 Uhr und 22:15 Uhr - moderiert von Marc Steinhäuser - folgen weitere Analysen und Einschätzungen von Politikwissenschaftler Prof. Thorsten Faas (Freie Universität Berlin) zum Wahlausgang. Darüber hinaus werden Reaktionen erwartet.Montag, 7. September 2026, ab 08:00 UhrMit der Wahlnachlese am Montag ab 08:00 Uhr setzt phoenix seine Berichterstattung rund um die Wahl fort. Erwartet werden Reaktionen zum Ausgang der Wahl aus den Berliner Parteizentralen. Im Studio in Bonn führt Moderator Stephan Kulle gemeinsam mit Politikwissenschaftler Prof. Thorsten Faas (Freie Universität Berlin) durch die Sendung. Wir zeigen Interviews, Analysen, Pressekonferenzen und ordnen diese mit unseren Korrespondenten und Experten ein.Neben der TV-Berichterstattung wird phoenix auch auf seiner Homepage (phoenix.de) sowie auf den Social-Media-Kanälen über Prognosen, Hochrechnungen und Reaktionen rund um die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt informieren.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6344573