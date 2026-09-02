Köln (ots) -Im Comedy-Roadtrip "Deutschland, ich küss' Dein Herz" tritt der preisgekrönte Content-Creator und Bestsellerautor Tahsim Durgun gemeinsam mit seiner kurdischen Tante Zeynep, die stellvertretend für die Generation von Tahsims Mutter steht, eine ultimative Deutschlandreise an.Gestern Abend, zwei Tage vor dem Start in der ARD Mediathek am 3. September 2026, feierte die neue WDR-Comedy-Serie eine erfolgreiche Premiere im Kölner Filmpalast in Kooperation mit dem Film Festival Cologne die NRW-Premiere. Neben Tahsim Durgun waren zahlreiche Gäste vor Ort, um gemeinsam die ersten beiden Episoden von "Deutschland, ich küss' Dein Herz" auf der großen Leinwand zu erleben, darunter Cast-Teilnehmer Niklas & David, Tülin Sezgin, Lune, Summer Cem und Tristan Jurisch. Auch WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau war unter den Premierengästen.WDR-Moderatorin Mona Ameziane führte unterhaltsam und charmant durch den Abend und begrüßte auf der Bühne neben Cast und Crew auch den kommissarischen WDR-Programmdirektor Ingmar Cario und die WDR-Unterhaltungschefin Karin Kuhn.Ingmar Cario, kommissarischer WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung: "Unterhaltung kann etwas leisten, was in politischen Debatten nicht immer gelingt: Sie bringt Menschen zueinander. Wer Tahsim und Tante Zeynep auf ihrer Reise begleitet, lacht nicht nur mit ihnen, sondern blickt danach anders auf unser Land. Humor macht Türen auf und eröffnet viele spannende Perspektiven."Tahsim Durgun zeigte sich im Gespräch mit Mona Ameziane sehr glücklich über den Premierenabend und die ganze Produktion: "Ich danke euch allen hier! Auf dieser Reise haben wir den wahren Kern von Deutschland gesucht und festgestellt: Es gibt nicht nur ein Miteinander, sondern mehrere. Wir haben versucht, mit einer Mischung aus Comedy und Ernsthaftigkeit Brücken zu bauen und der WDR war mutig genug, mir diese Chance zu geben. Also traut euch, aufeinander zuzugehen!" Mit Blick auf seine Tante Zeynep ergänzte er: "Ich lerne immer noch von Zeynep. Eigentlich bin ich keine typische Rampensau, aber sie hat mich ermutigt, auf unserer Reise nicht nur dabei zu sein, sondern mittendrin." Zeynep schloss sich den Worten an und ergänzte: "Danke für unvergessene Momente! Ich küsse euer Herz. Gute Nacht."Jetzt in der ARD Mediathek streamenAlle sechs Folgen von "Deutschland, ich küss' Dein Herz" stehen ab dem 3. September 2026 in der ARD Mediathek zum Streamen bereit. Im Ersten sind am 3. und 10. September jeweils zwei Folgen um 23:50 Uhr zu sehen. Die Doppelfolgen werden ab dem 25. September freitags nach dem "Kölner Treff" im WDR Fernsehen und schon um 21:00 Uhr bei ONE wiederholt.Produziert wird "Deutschland, ich küss' dein Herz" im Auftrag des WDR von der bildundtonfabrik (btf GmbH / Produzenten: Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann, Producerin: Jana Döhlinger, Regie: Loraine Blumenthal) für die ARD. Die Redaktion im WDR haben Leona Frommelt und Julius Braun.Fotos zum Format und von der Premiere im Kölner Filmpalast finden Sie unter ARD-Foto.de (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ard-foto.de%2F&data=05%7C02%7CKatja.Pluem%40wdr.de%7C5f9832df49ce45847a5508df08da396a%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C639239405493130605%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=EF65CM6iBAzAJPZdWWDVLypPbXvWCmEoSO2ksbNDo%2FA%3D&reserved=0). O-Töne für die Berichterstattung im Radio finden Sie auf ARDTVaudio.de (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ardtvaudio.de%2F&data=05%7C02%7CKatja.Pluem%40wdr.de%7C5f9832df49ce45847a5508df08da396a%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C639239405493176250%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=RGwFXvj1BMAYTzyQ0IwJI0cCPGSFhCHv5JjEeefn1KM%3D&reserved=0).Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6344572