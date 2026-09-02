Straubing (ots) -So hat Allensbach ermittelt, dass 44 Prozent der Befragten meinen, ihre politische Meinung nicht mehr frei äußern zu können; sie wollen damit lieber vorsichtig sein. Und das Forschungsinstitut Insa hat erfahren, dass 54 Prozent eher zustimmen, dass die Meinungsfreiheit hierzulande gefährdet ist. (...) Alle die Befragten, die so skeptisch der Meinungsfreiheit begegnen, werden dies verneinen. Sie werden bei Nachfragen vielmehr äußern, dass sie mit ihrer Meinung nicht anecken wollen, dass sie die Auseinandersetzung vermeiden wollen, die für sie vielleicht den einen oder anderen Nachteil mit sich bringen könnte. Wenn man solche Antworten zu hören bekommt, dann wird freilich deutlich, dass es hier nicht um eine Beschneidung der Meinungsfreiheit von welcher Seite auch immer geht, sondern um persönliche Motive, die einen daran hindern, seine Meinung zu sagen. Keine Schwierigkeiten damit haben all jene, die im Schutze der Anonymität im Internet ihre unsäglichen Parolen in die Welt setzen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6344581