Kiel (ots) -
1. Oktober: Ministerpräsident zeichnet engagierte Pflegeazubis aus
Einladung zur Verleihung des Pflegeazubi-Awards 2026 für
Schleswig-Holstein
Ministerpräsident Daniel Günther zeichnet am 1.Oktober 2026 im Alten Güterbahnhof in Kiel erneut besonders engagierte Auszubildende aus schleswig-holsteinischen Pflegeeinrichtungen aus. Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) hat in den vergangenen Wochen Auszubildende aus den Pflegeeinrichtungen Schleswig-Holsteins um Bewerbungsvideos auf ver-schiedenen Social-Media-Plattformen gebeten. Eine Fachjury hat jetzt zehn Finalistinnen und Finalisten ausgewählt.
Die Auszubildenden ermöglichen mit ihren Videos unter Pflegeazubiaward auf TikTok und Instagram einen Blick hinter die Kulissen der Pflegeausbildung und erzählen ihre persönliche Geschichte. Ganz nach dem Motto "Deine Stimme, Deine Story, Dein Award".
Die drei Preisträgerinnen und Preisträger werden nun am 1. Oktober 2026 gekürt. Ministerpräsident Günther hat für den Award die Schirmherrschaft übernommen.
Wir laden Sie als Medienvertreterin und -vertreter herzlich ein. Melden Sie sich dazu gerne unter schleswig-holstein@bpa.de an.
Preisverleihung des Pflegeazubiawards
1. Oktober 2026
15.00 Uhr, (Einlass 15.00 Uhr, Verleihung des Preises um 16.00 Uhr)
Alter Güterbahnhof
Tonberg 15, 24113 Kiel
Pressekontakt:
Kay Oldörp, Leiter der Landesgeschäftsstelle
Tel.: +49 431 66 94 70 60, www.bpa.de
Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/6344587
1. Oktober: Ministerpräsident zeichnet engagierte Pflegeazubis aus
Einladung zur Verleihung des Pflegeazubi-Awards 2026 für
Schleswig-Holstein
Ministerpräsident Daniel Günther zeichnet am 1.Oktober 2026 im Alten Güterbahnhof in Kiel erneut besonders engagierte Auszubildende aus schleswig-holsteinischen Pflegeeinrichtungen aus. Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) hat in den vergangenen Wochen Auszubildende aus den Pflegeeinrichtungen Schleswig-Holsteins um Bewerbungsvideos auf ver-schiedenen Social-Media-Plattformen gebeten. Eine Fachjury hat jetzt zehn Finalistinnen und Finalisten ausgewählt.
Die Auszubildenden ermöglichen mit ihren Videos unter Pflegeazubiaward auf TikTok und Instagram einen Blick hinter die Kulissen der Pflegeausbildung und erzählen ihre persönliche Geschichte. Ganz nach dem Motto "Deine Stimme, Deine Story, Dein Award".
Die drei Preisträgerinnen und Preisträger werden nun am 1. Oktober 2026 gekürt. Ministerpräsident Günther hat für den Award die Schirmherrschaft übernommen.
Wir laden Sie als Medienvertreterin und -vertreter herzlich ein. Melden Sie sich dazu gerne unter schleswig-holstein@bpa.de an.
Preisverleihung des Pflegeazubiawards
1. Oktober 2026
15.00 Uhr, (Einlass 15.00 Uhr, Verleihung des Preises um 16.00 Uhr)
Alter Güterbahnhof
Tonberg 15, 24113 Kiel
Pressekontakt:
Kay Oldörp, Leiter der Landesgeschäftsstelle
Tel.: +49 431 66 94 70 60, www.bpa.de
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