Bei HDI International finden zum Jahresende personelle Weichenstellungen für die Zukunft statt: Ab Dezember wird Dr. Martin Weldi neuer Finanzvorstand, während sein Vorgänger Oliver Schmid Ende November in den Ruhestand geht. Im Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung International der Talanx Gruppe gibt es personelle Änderungen. Zum 30.11.2026 verabschiedet sich Oliver Schmid auf eigenen Wunsch nach über 22 Jahren im Talanx Konzern in den Ruhestand und scheidet aus dem Vorstand der HDI ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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