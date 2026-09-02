Für Anleger hält der Donnerstag gleich mehrere Impulsgeber bereit - und die Ergebnisse könnten Richtung weisen.Die Bilanzsaison hält Kurs: Dell Technologies und Ciena legen ihre Quartalszahlen vor und geben damit Aufschluss über die Lage im IT-Sektor und bei Netzwerkausrüstern. Aus Frankreich liefert Vivendi seine Halbjahreszahlen. Das eigentliche Schwergewicht des Tages kommt jedoch aus den USA: Der ISM Services Index für August zeigt, wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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