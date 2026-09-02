NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Verlusten im bisherigen Wochenverlauf hat sich der Dow Jones Industrial am Mittwoch stabilisiert. Für etwas Beruhigung sorgte, dass die Ölpreise trotz erneuter gegenseitiger Angriffe der USA und des Iran etwas gefallen sind. Am Markt war von einer Gegenbewegung nach dem jüngsten Höhenflug die Rede.

Der Dow stieg um 0,7 Prozent auf 53.125 Prunkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,4 Prozent auf 7.659 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 trat mit 29.076 Punkten hingegen fast auf der Stelle./la/he

US2605661XXX, US6311011XXX, US78378X1XXX, 2455711