Phison Electronics (8299TT), ein weltweit führender Anbieter von NAND-Flash-Controllern und Speicherlösungen, gab heute die Ausweitung seiner europäischen Aktivitäten bekannt. Im Rahmen dieser Initiative wurde die erste lokale Niederlassung in Eschborn, Deutschland, eröffnet und Ingvar Ersson zum Geschäftsführer und Präsidenten für die Region EMEA sowie Antony Zukowski zum Regionaldirektor für die Region EMEA bei der Phison Electronics Europe GmbH ernannt. Diese Expansion untermauert Phisons Engagement in Europa und bekräftigt das Unternehmen in seinem Bestreben, Kunden und Partner zu unterstützen, während die Nachfrage nach KI-Infrastruktur, Unternehmensspeicherlösungen und Technologien der nächsten Generation für Rechenzentren weiter wächst.

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Die erweiterte Organisation wird eine Strategie umsetzen, die den direkten Kontakt zu Unternehmen mit einem gezielten Netzwerk aus Distributoren, Systemintegratoren und strategischen Partnern kombiniert, um die Einführung des Pascari-Enterprise-SSD-Portfolios von Phison zu beschleunigen. Phison wird den Schwerpunkt auf die Bereiche KI, Hyperscale, HPC und Unternehmenslösungen legen und gleichzeitig lokalisierte Vertriebs-, Technik- und Marketingunterstützung bereitstellen, um die Kunden in der gesamten Region besser bedienen zu können.

Ersson, der direkt an Phison-CEO KS Pua berichtet, verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Führungserfahrung in den Bereichen Datenspeicherung, Technologie, Vertrieb, Betrieb und Geschäftsentwicklung, darunter in leitenden Positionen bei JOLT Energy und Verbatim EUMEA. Da er seit fast zwei Jahrzehnten mit Phison-Technologien arbeitet, bringt er fundiertes Branchenwissen sowie eine beeindruckende Erfolgsbilanz beim Aufbau strategischer Partnerschaften und der Förderung des regionalen Wachstums mit. Zukowski verstärkt Erssons Team mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Unternehmensinfrastruktur, Rechenzentrumstechnologien und Aufbau von Partner-Ökosystemen. Zuvor hatte er Führungspositionen bei Actebis, Bell Microproducts, Esys Distribution, Thomson Computing, TD SYNNEX und Arrow ECS France inne, wo er führende Technologieanbieter wie Lenovo, Nutanix, Pure Storage und Rubrik betreute.

"Europa bietet Phison erhebliche Wachstumschancen, da die Einführung von KI und die Investitionen in Unternehmensinfrastruktur weiter an Fahrt gewinnen", sagte KS Pua, CEO und Gründer von Phison Electronics. "Der Ausbau unserer Aktivitäten in der EMEA-Region sowie die Ernennung von Ingvar und Antony stärken unsere Fähigkeit, Kunden vor Ort zu betreuen, strategische Partnerschaften zu vertiefen und die Einführung von Phison- und Pascari-Lösungen in der gesamten Region zu beschleunigen. Ihre Führungsqualitäten und ihre Branchenexpertise werden entscheidend dazu beitragen, dass wir unsere langfristige globale Wachstumsstrategie weiter umsetzen können."

"Es ist mir eine Ehre, die weitere Expansion von Phison in der EMEA-Region voranzutreiben", sagte Ersson. "Angesichts der steigenden Nachfrage nach KI- und Unternehmensspeicherlösungen sind wir gut aufgestellt, um unsere Kundenbeziehungen zu stärken, unser Partner-Ökosystem auszubauen und die Innovationen von Phison bei mehr Unternehmen in der gesamten Region einzuführen. Unser Schwerpunkt wird zunächst auf Branchen in der Region liegen, darunter Medien und Unterhaltung (M&E), HPC, Neocloud, Kommunalverwaltung und Bildung, wo die Nachfrage nach leistungsstarken SSDs rasant steigt, um Echtzeitdaten, KI/ML- und Big-Data-Workloads zu unterstützen parallel zu einem wachsenden Interesse an kundenspezifischen Lösungen und der Einführung von Gen5."

"Die Investition von Phison in seine europäischen Aktivitäten zeugt von einem starken Engagement für die Unterstützung von Kunden und Partnern vor Ort", sagte Marek Horyl, Vice President für IT-Produkte bei ASBIS Enterprises PLC. "Wir intensivieren unsere Zusammenarbeit, um das Pascari-SSD-Portfolio für Unternehmen über unser Vertriebsnetz auf den Markt zu bringen und so Unternehmen in ganz Europa die Möglichkeit zu geben, leistungsstarke Speicherlösungen für KI, Cloud und Unternehmensanwendungen zu nutzen."

"Ich freue mich darauf, dieses neue Kapitel bei Phison in einer so wichtigen Wachstumsphase aufzuschlagen", sagte Zukowski. "Wir werden eng mit unseren Kunden und Partnern vor Ort zusammenarbeiten, um die Präsenz des Unternehmens auszubauen und die Einführung der innovativen Speichertechnologien von Phison in der gesamten EMEA-Region voranzutreiben."

Ein Pascari-Demo können Sie anfordern bei: sales@phison.com. Informationen über Phison's gesamtes Portfolio finden Sie unter: www.phison.com.

Über Phison Electronics

Phison Electronics ist ein weltweit führender Anbieter von NAND-Flash-Controllern und Speicherlösungen, dessen Technologie in mehr als jeder fünften weltweit ausgelieferten SSD zum Einsatz kommt. Phison hat sich zu einem milliardenschweren Unternehmen mit über 4.500 Mitarbeitern von denen 70 im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind und mehr als 2.000 Patenten entwickelt. Zu den Innovationen des Unternehmens gehört das Pascari-Portfolio an extrem leistungsstarken Enterprise-SSDs, die speziell für datenintensive Workloads in den Bereichen KI, Cloud und Hyperscale-Rechenzentren entwickelt wurden, darunter Pascari aiDAPTIV, eine preisgekrönte Lösung für kostengünstiges LLM-Training und Inferenz vor Ort.

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