Straubing (ots) -
Dass im Konzept Klingbeils kein Ausgleich der sogenannten kalten Progression vorgesehen ist, birgt für die Betroffenen besonders hohes Frustrationspotenzial. Wer durch eine Gehaltserhöhung in einen höheren Steuertarif rutscht und dann auch noch die Inflation zu spüren bekommt, der kann sich am Ende kaum mehr leisten.Längst wird die SPD nicht mehr als die Anwältin der leistungsbereiten, arbeitenden Mitte der Gesellschaft wahrgenommen, sondern eher als Vertreterin derer, die Leistungen beziehen. Die Steuerreform hätte die Gelegenheit geboten, diesen Eindruck zu widerlegen.
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6344612
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