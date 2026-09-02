DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 3. September (vorläufige Fassung)
=== *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog August *** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, Quartalsbericht 2Q *** 08:30 CH/Verbraucherpreise August PROGNOSE: +0,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vj 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), PK zum Quartalsbericht 2Q *** 09:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Juli *** 09:00 CH/BIP 2Q *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 53,4 zuvor: 52,5 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August 1. Veröff.: 48,4 zuvor: 49,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 1. Veröff.: 48,8 zuvor: 49,4 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August 1. Veröff.: 48,5 zuvor: 49,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 1. Veröff.: 51,0 zuvor: 51,3 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) August 1. Veröff.: 51,7 zuvor: 51,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 1. Veröff.: 52,1 zuvor: 52,0 *** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts Herbst 2026 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August 1. Veröff.: 52,8 zuvor: 52,1 *** 11:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle Herbst 2026 *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juli Eurozone PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,3% gg Vm/+4,6% gg Vj *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 205.000 zuvor: 203.000 *** 14:30 US/Handelsbilanz Juli PROGNOSE: -90,0 Mrd USD zuvor: -73,26 Mrd USD *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +1,4% gg Vq 1. Veröff.: +1,4% gg Vq 1. Quartal: +0,8% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,3% gg Vq 1. Veröff.: +1,3% gg Vq 1. Quartal: +1,3% gg Vq 14:30 US/Fed-Gouverneur Waller, Rede beim Reuters NEXT Newsmaker Interview *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 56,2 1. Veröff.: 56,8 zuvor: 53,6 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 54,1 Punkte zuvor: 54,1 Punkte *** 18:00 FR/Vivendi SE, Ergebnis 1H 21:00 US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack und Chicago-Fed-Präsident Goolsbee beim Online-Event "Connecting Communities" 22:05 Ergebnis der Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes - DE/Kraftfahrt-Bundesamt, Pkw-Neuzulassungen August ===
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