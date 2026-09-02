DJ US-Rohöllagerbestände überraschend deutlich gesunken

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 28. August überraschend deutlich verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 4,45 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um nur 0,3 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 0,095 Millionen Barrel erhöht.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 1,173 Millionen Barrel ab. Hier hatten Analysten ein Minus von 1,7 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 2,536 Millionen gesunken waren.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2026 10:37 ET (14:37 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.