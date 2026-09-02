Donnerstag, 3. September, 10:00 Uhr EDT, Miami, USA, über Zoom

Die AIDS Healthcare Foundation (AHF), in Zusammenarbeit mit dem University of Miami Public Health Policy Lab, moderieren gemeinsam ein Webinar zum Thema "Schuldenfreiheit: Ein globaler Dialog über finanzpolitischen Spielraum, Gesundheit und Entwicklung". Das Webinar wird online am Donnerstag, dem 3. September 2026 um 10:00 Uhr EDT über Zoom durchgeführt. Registrieren Sie sich hier

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260901572959/de/

Staatsschulden haben sich zu einer zentralen Herausforderung an der Schnittstelle von globalen Finanzen, nachhaltiger Entwicklung und öffentlicher Gesundheit entwickelt. In vielen Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen schränken steigende Schuldendienstverpflichtungen und ein begrenzter Spielraum der Fiskalpolitik die Fähigkeit der Regierungen ein, in Gesundheitssysteme, Bildung, Klimaresilienz und andere wichtige öffentliche Güter zu investieren. Die moderierte Podiumsdiskussion bringt Führungskräfte regionaler Organisationen, der Zivilgesellschaft und aus dem globalen Gesundheitswesen zusammen, um zu erörtern, wie Schuldendruck nationale Prioritäten prägt und welche Reformen den finanzpolitischen Spielraum für Gesundheit und Entwicklung erweitern könnten.

Angesichts jüngster Entwicklungen, darunter die Gemeinsame Afrikanische Position der Afrikanischen Union zur Verschuldung und der Kreditnehmer-Plattform, werden im Rahmen der Diskussion neuartige Ansätze zur Reform der Staatsverschuldung untersucht, wie beispielsweise Umschuldung, Koordinierung von Kreditnehmern, krisenabhängige Finanzierungen und innovative Finanzierungsmechanismen. Die Podiumsmitglieder werden die Machbarkeit, Gerechtigkeit und Umsetzung dieser Reformen erörtern sowie die politischen und institutionellen Veränderungen beleuchten, die erforderlich sind, um die Mitsprache der betroffenen Länder in der internationalen Finanzarchitektur zu stärken. Das Webinar umfasst einleitende Überlegungen, eine moderierte Diskussion, Fragen des Publikums sowie eine Abschlussrunde, die sich auf Prioritäten für künftige Maßnahmen konzentriert.

WAS: Webinar: "Freedom from Debt: A Global Dialogue on Fiscal Space, Health, and Development"



WANN: Donnerstag, 3. September 2026 ZEIT: 10:00 11:15 Uhr EDT 7:00 8:15 Uhr PDT 8:00 AM 9:15 Uhr CST 9:00 AM 10:15 Uhr CDT 11:00 12:15 Uhr ART/BRT 15:00 16:15 Uhr GMT/WEST/WAT 16:00 17:15 Uhr CAT/CEST/SAST 17:00 18:15 Uhr EAT/EET/AST 19:00 20:15 Uhr IST 21:00 22:15 Uhr WIB 22:00 23:15 Uhr MYT/PHT WO: Online-Event über Zoom. Registration Link.



WER: EXPERTEN-PODIUMSGÄSTE (in alphabetischer Reihenfolge) Rúben Campos Programmes Director, Club de Madrid

Yoke Ling Chee Executive Director, Third World Network

Dr. Penninah Iutung Executive Vice President Global, AIDS Healthcare Foundation (AHF)

Dr. Patrick Ndzana Olomo Head of Economic Policy and Sustainable Development, African Union Commission MODERATOR: Oluwakemi Gbadamosi Co-Lead Senior Director, Global Advocacy Policy, AIDS Healthcare Foundation (AHF) HINWEIS DER REDAKTION B-ROLL VISUALS Siehe beigefügten Flyer. MEDIENKONTAKT: Denys Nazarov, Director of Global Policy Communications, AHF, +1.323.308.1829, denys.nazarov@ahf.org Brian Shepherd, Associate Director of Global Communications, AHF, +1.808.382.8570, brian.shepherd@ahf.org

ZIELE DER PODIUMSDISKUSSION:

Die Sitzung bietet eine Plattform für einen hochrangigen, politikrelevanten Austausch über den Zusammenhang zwischen Staatsverschuldung, finanzpolitischem Spielraum, öffentlicher Gesundheit und nachhaltiger Entwicklung. Die Teilnehmer werden:

analysieren, wie sich Staatsschulden und Schuldendienstverpflichtungen auf den finanzpolitischen Spielraum, die Finanzierung des Gesundheitswesens und die Fähigkeit der Länder auswirken, in die öffentliche Gesundheit und nachhaltige Entwicklung zu investieren

unter Berücksichtigung von Machbarkeit, Gerechtigkeit und Umsetzung neue Ansätze zur Schuldenreform bewerten, darunter Umschuldung, Koordinierung der Kreditnehmer, krisenabhängige Finanzierung und innovative Finanzierungsmechanismen

die politischen, wirtschaftlichen und institutionellen Hindernisse für sinnvolle Reformen und deren Auswirkungen auf die globale Gesundheit und die nachhaltige Entwicklung untersuchen

prüfen, wie Regierungen, regionale Organisationen, multilaterale Institutionen, Entwicklungsbanken, die Zivilgesellschaft und die Wissenschaft dazu beitragen können, eine resiliente und gerechte globale Finanzarchitektur zu gestalten

Die AIDS Healthcare Foundation (AHF), die weltweit größte Gesundheitsorganisation für HIV/AIDS, bietet modernste Medizin und Interessenvertretung für mehr als 3 Millionen Menschen in 50 Ländern, darunter die USA und in Afrika, Lateinamerika und der Karibik, der Asien-Pazifik-Region und Osteuropa. Im Januar 2025 wurde die AHF mit dem MLK, Jr. Social Justice Award ausgezeichnet, der höchsten vom King Center vergebenen Anerkennung einer Organisation, die Führungsarbeit auf dem Gebiet der sozialen Gerechtigkeit leistet. Weitere Informationen über die AHF erhalten Sie online unter AIDShealth.org, besuchen Sie uns auf Facebook und folgen Sie uns auf Instagram, Twitter und TikTok.

Das AHF Global Public Health Institute ist eine Initiative der AIDS Healthcare Foundation, die ins Leben gerufen wurde, um Analysen und Recherchen zur globalen Gesundheitspolitik durchzuführen und so objektive Erkenntnisse zu gewinnen, die als Grundlage für Verbesserungen der öffentlichen Gesundheitspolitik auf globaler, regionaler, nationaler und lokaler Ebene dienen können insbesondere im Bereich der Infektionskrankheiten. Um mehr über das AHF Global Public Health Institute zu erfahren, besuchen Sie https://ahfinstitute.org/.

Das University of Miami Public Health Policy Lab widmet sich der Förderung von Forschung, Politikanalysen und Kooperationsinitiativen zur Stärkung globaler Gesundheitssysteme, wobei der Schwerpunkt auf dem Globalen Süden liegt. Durch interdisziplinäre Forschung, die Einbindung von Interessengruppen und evidenzbasierte Politikempfehlungen befasst sich das Lab mit kritischen Herausforderungen wie Governance in der globalen Gesundheitspolitik, regionale Zusammenarbeit im Gesundheitswesen und Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Unsere Arbeit liefert Grundlagen für Strategien zur Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit, der Pandemievorsorge und integrierter Gesundheitssysteme und fördert dabei die regionale und internationale Zusammenarbeit. Um mehr über das UM Public Health Policy Lab zu erfahren, besuchen Sie https://www.publichealth.med.miami.edu/research/research-labs/umphpl/index.html. Frühere Webinare und Event-Aufzeichnungen finden Sie unter https://www.youtube.com/@MiamiPolicyLab.

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Contacts:

Denys Nazarov

Director of Global Policy Communications, AHF

+1.323.308.1829

denys.nazarov@ahf.org



Brian Shepherd

Associate Director of Global Communications, AHF

+1.808.382.8570

brian.shepherd@ahf.org