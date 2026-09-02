IBM richtet seine Quantenstrategie neu aus und legt den Schwerpunkt zunehmend auf industrielle Fertigung, Skalierbarkeit und reproduzierbare Systeme statt ausschließlich auf physikalische Fortschritte. Gleichzeitig demonstrieren Forschungsprojekte mit Oak Ridge, Cleveland Clinic und weiteren Partnern, dass Quantencomputer bereits bei konkreten wissenschaftlichen Aufgaben Vorteile liefern könnten, während neue politische Initiativen in den USA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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