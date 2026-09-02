NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Anstehende regulatorische Vorgaben Spaniens für die Stromversorgung von Datenzentren seien aus Sicht der Stromproduzenten restriktiv, schrieb Fernando Garcia in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das betreffe vor allem Solaria, aber wohl auch Iberdrola, Endesa und Naturgy. Der Experte rechnet jedoch mit einer Milderung der Vorgaben in ihrer endgültigen Fassung./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 09:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 09:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: ES0144580Y14
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