Politisch-willfährig, ideologisch dem Zeitgeist treu verpflichtet, hat sich ein erheblicher Teil der deutschen Wirtschaft mit Haut und Haar einem gefährlichen Neokorporatismus unterworfen. Parteien geben moralische Grundlinien vor - Unternehmer, Manager und Gewerkschaften folgen ihnen wie die Lemminge. Bestenfalls herrscht betroffenes Schweigen. Dabei scheint es auch keine Rolle zu spielen, wie schlecht der Geschäftsverlauf sich darstellt: D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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