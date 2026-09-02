Unter den extremen Bedingungen des Erdkerns zeigen Materialien bizarre Eigenschaften. Sie könnten eine Erklärung für ein altes geologisches Rätsel liefern. Der Erdkern ist immer wieder für Überraschungen gut. Dort herrschen ein so hoher Druck und eine so hohe Temperatur, dass Materialien ein bizarres Verhalten zeigen können. Eine davon betrifft die Grenze zwischen flüssig und fest. Der innere Erdkern besteht, so steht es im Schulbuch und in der Wikipedia, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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