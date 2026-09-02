FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 3. September
TERMINE UNTERNEHMEN
08:30 DEU: Chemieverband VCI, Bericht zum zweiten Quartal 09:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Juli 2026 17:30 FRA: Vivendi, Halbjahreszahlen
22:00 DEU: Deutsche Börse/STOXX, Überprüfung der DAX-Indizes
DEU: Neuzulassungszahlen August des Kraftfahrt-Bundesamts 8/26 USA: Ciena, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 8/26
08:30 CHE: Verbraucherpreise 8/26
09:00 CHE: BIP Q2/26
09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 8/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 8/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 GER: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 DEU: Ifo-Konjunkturerwartungen Herbst 2026
11:00 DEU: IWH-Konjunkturerwartungen Herbst 2026
11:00 EUR: Erzeugerpreise 7/26
14:30 USA: Handelsbilanz 7/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 8/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Fortsetzung «Handelsblatt»-Bankentagung 2026 u.a. mit VÖB-Präsident Thomas Groß und BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff
DEU: 2. Pressetag vor der Elektronikmesse IFA 2026 (4.-8. September)
IRL: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten °
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