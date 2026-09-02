Mainz (ots) -
Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:
Freitag, 18. September 2026, 17.10 Uhr
Wahre Verbrechen (25)
"Wahre Verbrechen" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle.
Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Außerdem berichten sie, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.
Die Fälle dieser Ausgabe:
1987 wird eine junge Frau nach einem Dorffest in Nordrhein-Westfalen getötet. Die Spur führt zu den Gästen der Feier. Doch erst Jahrzehnte später bringt eine DNA-Analyse an alten Beweisstücken den entscheidenden Durchbruch - und führt die Ermittler zum Täter.
Berlin 2020: Ein 43-jähriger Mann verschwindet nach einem Date. Monate später tauchen Knochen auf. Die Spuren führen Ermittler zu einem Lehrer aus Pankow. Chatprotokolle und GPS\u2011Daten helfen bei der Rekonstruktion des Verbrechens.
Österreich in der Nähe von Graz 1975: Ein Geldbriefträger wird überfallen und stirbt an seinen schweren Verletzungen. Ein Verdächtiger wird freigesprochen. Neue DNA-Spuren geben Jahrzehnte später Hoffnung auf Aufklärung.
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6344624
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Wahre Verbrechen (25)
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Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos. Außerdem berichten sie, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.
Die Fälle dieser Ausgabe:
1987 wird eine junge Frau nach einem Dorffest in Nordrhein-Westfalen getötet. Die Spur führt zu den Gästen der Feier. Doch erst Jahrzehnte später bringt eine DNA-Analyse an alten Beweisstücken den entscheidenden Durchbruch - und führt die Ermittler zum Täter.
Berlin 2020: Ein 43-jähriger Mann verschwindet nach einem Date. Monate später tauchen Knochen auf. Die Spuren führen Ermittler zu einem Lehrer aus Pankow. Chatprotokolle und GPS\u2011Daten helfen bei der Rekonstruktion des Verbrechens.
Österreich in der Nähe von Graz 1975: Ein Geldbriefträger wird überfallen und stirbt an seinen schweren Verletzungen. Ein Verdächtiger wird freigesprochen. Neue DNA-Spuren geben Jahrzehnte später Hoffnung auf Aufklärung.
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