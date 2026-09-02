Berlin (ots) -Der Güterverkehr mit schweren Lkw, Transportern und anderen Nutzfahrzeugen bildet das Rückgrat unserer Wirtschaft. Doch wie steht es um die technische Sicherheit der Fahrzeuge? Welche Mängel treten bei der Hauptuntersuchung auf? Wie schneiden Elektro-Nutzfahrzeuge ab? Welche Hürden gibt es bei der Elektrifizierung des Güterverkehrs? Und wie schlägt sich der erste Transporter aus China? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt der "TÜV-Report Nutzfahrzeuge 2026". Grundlage sind 2,4 Millionen Hauptuntersuchungen, die der TÜV-Verband ausgewertet hat.Wir laden Sie herzlich zu unserer Online-Pressekonferenz im Vorfeld der Leitmesse "IAA Transportation" ein, bei der wir die Ergebnisse der Mängelstatistik vorstellen und unsere politischen Empfehlungen für eine moderne Mobilitätspolitik erläutern.Zeit: Mittwoch, 9. September 2026, 10:00 UhrIhr Gesprächspartner ist: Richard Goebelt, Fachbereichsleiter Fahrzeug & Mobilität beim TÜV-Verband e.V.Videokonferenz per Microsoft Teams: Jetzt an der Besprechung teilnehmen (https://teams.microsoft.com/meet/34329135424249?p=vuzcVsAAwE8mhTR12T)Besprechungs-ID: 343 291 354 242 49 | Passcode: Kn34kR3QTeilnahme per Telefon: Tel. 069 566 081 262 | Telefonkonferenz-ID: 875 320 575#HINWEIS: TV- und Hörfunk-Redaktionen können sich für die Aufzeichnung von O-Tönen (auch vorab mit Sperrfrist) gerne bei uns melden.Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme kurz per E-Mail an presse@tuev-verband.de. Angemeldete Teilnehmer erhalten die PK-Unterlagen ca. 15 Minuten vor dem Start.Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherTÜV-Verband e. V.Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin030 760095-320, presse@tuev-verband.dewww.tuev-verband.de | www.linkedin.com/company/tuevverbandOriginal-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65031/6344629