EQS-News: Legends One Europe AG / Schlagwort(e): Anleihe

LegendsOne Europe AG: Billigung des Wertpapierprospekts für Anleihe der Legends SPV 3 erfolgt



02.09.2026 / 18:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Werbung

LegendsOne Europe AG: Billigung des Wertpapierprospekts für Anleihe der Legends SPV 3 erfolgt Innovative Zinsstruktur mit 5,00% p.a. fixem Zins und der Möglichkeit, durch zusätzlichen Performance- und Upside-Zins von erfolgreicher Geschäftsentwicklung zu profitieren

Emissionsvolumen bis zu 100 Mio. EUR / Privatanlegerfreundliche Stückelung von 100 EUR nominal

Laufzeit: bis 31.August 2034

Zeichnung vollständig digital möglich: www.legendsonealliance.com

Netto-Emissionserlös soll für Investments im Wachstumsmarkt Sport-Assets verwendet werden Frankfurt am Main, 2. September 2026 - Die LegendsOne Europe AG gibt bekannt, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) den Wertpapierprospekt für den "Performance Bond 2026 (R)" (ISIN: DE000A4AUXXX) ihres Enkelunternehmens Legends SPV 3 - Sport Asset Finance AG & Co. KG ("Legends SPV 3") gebilligt hat. Die Anleihe hat ein Nominalvolumen von bis zu 100 Mio. Euro, das privatanlegerfreundlich in Schuldverschreibungen mit 100 Euro Nominalwert eingeteilt ist. Eine Zeichnung ist entsprechend bereits ab 100 Euro oder einem Vielfachen davon möglich. Die Anleihe wird Anlegern vom 3. September 2026 bis zum 2. September 2027 - vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung - im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland, Österreich und Luxemburg angeboten. Die Schuldverschreibungen können während der Angebotsfrist über die Emissionsplattform der LegendsOne Alliance AG digital gezeichnet werden*: www.legendsonealliance.com . Der "Sport-Performance-Bond" mit einer Laufzeit bis 2034 verfügt über eine innovative Zinsstruktur. Dabei wird ein Festzins von 5,00 % p.a., der quartalsweise ausgezahlt wird, mit einem möglichen erfolgsabhängigen Performance-Zins kombiniert. Zudem besteht die Möglichkeit eines zusätzlichen, ebenfalls erfolgsabhängigen Upside-Zinses, der nach oben nicht gedeckelt ist. Anleger haben so die Möglichkeit, am Ende der Laufzeit zusätzlich zum festen quartalsweisen Zins zu einem sehr signifikanten Teil an der Entwicklung des Investmentportfolios der Legends SPV 3 bei der erfolgreichen Veräußerung von Beteiligungen zu partizipieren. Der Nettoerlös aus der Emission soll für den Aufbau eines Investmentportfolios der Legends SPV 3 verwendet werden, wobei der Fokus auf Wandelanleihen von attraktiven, internationalen Unternehmen überwiegend aus dem Sportbereich liegt. Aktuell wurden bereits 20 potenzielle Zielunternehmen u.a. aus Sport-Entertainment, Sport-Infrastruktur und Sports-Tech identifiziert. Mit verschiedenen dieser Unternehmen wurden in den vergangenen Wochen LOIs unterzeichnet. Die Zielunternehmen sind ganz überwiegend nicht mit Finanzinstrumenten an Börsen vertreten, so dass für die Anleihegläubiger des "Sport-Performance-Bonds" so der mittelbare Zugang zu Investments in Sport-Assets erschlossen werden soll, die bislang allenfalls institutionellen Investoren vorbehalten waren. Es ist geplant, insgesamt 6 bis 15 Investments aus den Mitteln der Anleihebegebung zu tätigen. Der globale Sportmarkt stellt einen bedeutenden Wirtschaftssektor dar und soll Prognosen zufolge von rund 470 Milliarden USD auf etwa 618 Milliarden USD bis zum Jahr 2029 wachsen. Ein wesentlicher Bestandteil bildet u.a. das Sportsponsoring, das derzeit ein Volumen von etwa 115 Milliarden US-Dollar erreicht und bis 2030 auf rund 160 Milliarden US-Dollar steigen soll. LegendsOne Europe ist damit in einem dynamisch wachsenden Markt positioniert und etabliert als spezialisierte Finanzierungsplattform für Sport-Assets als Investmentklasse. Die LegendsOne Group ("Legends"), zu der die Anleihe-Emittentin gehört, ist eine spezialisierte Investment- und Finanzierungsplattform für professionellen Sport. Dabei greift sie auf ein hochkarätiges Netzwerk an Experten und Beratern aus dem Profisport und dem unternehmerischen Umfeld zurück. So erhält Legends Insights in attraktive Sport-Investments und Deal-Zugang. Teil der Strategie von Legends ist es, auch als Kapitalgeber für Unternehmen aus dem Sportbereich zu fungieren, bei denen erfahrene Elite-Athleten als Unternehmer selbst investiert sind. Ziel der LegendsOne Europe ist es, Sport als eigenständige, investierbare Assetklasse zu etablieren. Der Wertpapierprospekt steht auf der Website www.legendsonepartners.com zur Verfügung. *Die LegendsOne Alliance ist vertraglich gebundener Vermittler und ausschließlich auf Rechnung und unter der Haftung des Wertpapierinstituts Anton von Below GmbH & Co. KG, Hamburg, tätig.

DISCLAIMER Der Performance Bond 2026 der Legends SPV 3 Sport Asset Finance AG & Co. KG richtet sich ausschließlich an Anleger, die sich der im Wertpapierprospekt beschriebenen Chancen und Risiken bewusst sind. Der Wertpapierprospekt steht unter https://legendsonepartners.com/inhalt/spv3 zum kostenlosen Download bereit. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Es wird empfohlen, den Wertpapierprospekt zu lesen, bevor eine Anlageentscheidung getroffen wird, um die potenziellen Risiken und Chancen einer Investition in den Performance Bond 2026 vollends zu verstehen. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Anleger, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich oder im Großherzogtum Luxemburg haben. Bei dem Performance Bond 2026 handelt es sich um eine Kapitalanlage mit Risiken, bei der auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen ist. Der Performance Bond wird nicht an einer Börse gelistet, was die Veräußerbarkeit stark einschränkt. Pressekontakt: edicto GmbH Axel Mühlhaus / Svenja Liebig 069-905505-56



02.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News