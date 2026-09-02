Halle (Saale) (ots) -
Vier Tage vor der richtungsweisenden Landtagswahl in Sachsen-Anhalt bringt ntv in Kooperation mit Radio Brocken die Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen und aussichtsreichen Parteien zum entscheidenden Schlagabtausch zusammen. Am Mittwoch, 2. September, diskutieren in einer 90-minütigen Wahlarena Sven Schulze (CDU), Armin Willingmann (SPD), Lydia Hüskens (FDP), Ulrich Siegmund (AfD), Eva von Angern (Die Linke), Susan Sziborra-Seidlitz (Bündnis 90/Die Grünen) und Claudia Wittig (BSW). Moderiert wird die Live-Sendung von Nikolaus Blome (RTL/ntv) und Dorothée Oster (Radio Brocken).
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Michelle Wilbois
Managerin Kommunikation/PR Information & Sport / Stv. Sprecherin ntv, GEO, Capital
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8180/6344634
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